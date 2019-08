<span style='text-decoration: underline;'>Ahmed Gaïd Salah à partir de la 2e région militaire</span>:<br><span style='color:red;'>«La primauté est à la légitimité constitutionnelle»</span>

Le chef d’état-major a souligné le caractère très urgent d’un retour à un cadre constitutionnel et légale. Son appel est on ne peut plus clair, en ce sens que le premier responsable de l’Institution militaire, montre la voie et met en évidence l’urgence d’une avancée concrète dans le dossier du dialogue.

Une élection présidentielle dans les plus brefs délais est le principal message contenu dans le discours que le chef d’état-major a prononcé, hier au siège du commandement de la deuxième région militaire, à Oran. De cette échéance électorale dépend, en effet, la stabilité et le retour à la légalité constitutionnelle, ce qui permet à toutes les institutions de fonctionner et parer à tout danger interne ou externe. Cette conviction de Ahmed Gaïd Salah se trouve amplement justifiée par le fait que l’Algérie traverse une «phase cruciale». Le chef d’état-major estime dans son propos que celle-ci «requiert de la sagesse, de la patience et de la clairvoyance». Et d’ajouter : «une phase dans laquelle l’Armée Nationale Populaire a fait le serment d’accompagner le peuple, les institutions de l’Etat et le processus de dialogue, selon une approche bien étudiée». Le général de corps d’armée tient dans son discours à souligner le fait que l’ANP confirme «à chaque fois ses positions immuables envers la Nation et le peuple et mettant en garde contre toute atteinte aux intérêts suprêmes de la Nation qui ne peuvent en aucun cas faire l’objet de surenchère.»

Cela étant dit, le chef d’état-major explique que la démarche de l’Institution militaire «s’articule sur la primauté de la légitimité constitutionnelle, à travers l’organisation d’élections présidentielles transparentes dans les plus brefs délais». Cette posture a le grand avantage «d’éviter toutes les phases de transition dont les conséquences sont périlleuses». Un péril qui ne relève pas du hasard, puisque des officines politiques n’ont de cesse clamé qu’ils «n’ont d’autres objectifs que l’aboutissement de leurs intérêts étroits et ceux de leurs maîtres ; des parties qui commencent à être démasquées, et nous avons des informations confirmées de leur implication, et que nous dévoilerons au moment opportun.» Le propos est lourd de sens et l’engagement sérieusement pris pour freiner les prompteurs de la transition au contraire de l’«approche qui appelle à la voie du dialogue rationnel, sincère et sérieux, jouit de l’appui de la majorité des composantes du peuple algérien, comme étant le moyen le plus adéquat à même de préserver les intérêts suprêmes de la Nation, ce qui a été confirmé par Monsieur le Chef de l’Etat dans son message adressé au peuple algérien à l’occasion de la Journée du Moudjahid.»

Pour Ahmed Gaïd Salah, «ces élections seront une véritable opportunité pour accomplir la volonté populaire et la traduire concrètement à travers l’élection d’un Président de la République qui jouira de la légitimité requise et de la confiance du peuple, qui insiste sur cette exigence et sur sa position immuable quant à la préparation et le déroulement des élections présidentielles, dans les plus brefs délais». Et le général de corps d’armée d’ajouter que «la logique impose que la préparation de ces élections commence dans les semaines à venir parce que le temps n’est pas de notre côté, comme nous l’avons souligné à maintes reprises». Cela pour souligner le caractère très urgent d’un retour à un cadre constitutionnel et légal. Mais en plus de cette raison dont l’ensemble des Algériens partagent l’opportunité, Ahmed Gaïd Salah affirme que «tout ce que nous avançons est basé sur des informations avérées et des données fiables qui confirment toutes que c’est le choix le plus sûr et le plus adéquat pour sortir de la crise actuelle.» Deux raisons amplement suffisantes pour amener les uns et les autres à considérer l’importance de la présidentielle dans les plus brefs délais. C’est pour cela que le chef d’état-major de l’ANP a eu ce propos édifiant de vérité et de sincérité : «J’appelle encore une fois, à l’impératif d’accélérer le processus d’installation de l’instance nationale indépendante pour la préparation, l’organisation et la surveillance des élections présidentielles, qui représente une garantie essentielle pour surpasser la situation actuelle».

L’appel est on ne peut plus clair, en ce sens que le premier responsable de l’Institution militaire, montre la voie et met en évidence l’urgence d’une avancée concrète dans le dossier du dialogue.

Il devient plus qu’évident que l’Armée nationale populaire entend défendre la constitutionnalité du processus et du prochain président de la République. Sur un autre registre, celui de la lutte contre la corruption, Ahmed Gaïd Salah a tenu dans son discours à «adresser (…) aux hommes de la justice notre reconnaissance et nos encouragements, pour les efforts qu’ils fournissent dans la lutte contre la corruption, et nous réitérons notre engagement au sein de l’Armée Nationale Populaire, à les accompagner et à leur assurer les garanties nécessaires à l’exécution de leurs nobles missions, loin de toute forme de pression». Et pour cause, le chef d’état-major a mis en exergue le fait que la justice soit le pilier de l’Etat de droit et qu’elle ait «recouvré, grâce à Allah Le Tout-Puissant, ses prérogatives, son indépendance et son véritable rôle et ses hommes sont déterminés et résolus à faire appliquer scrupuleusement la loi contre les conspirateurs, à travers le traitement de tous les dossiers sans exception, y compris ceux restés au fond des tiroirs et aux oubliettes, comme je l’ai souligné lors de précédentes occasions».

Enfin, le premier responsable de l’ANP a abordé dans son discours les aspects strictement militaires, notamment l’exercice de tirs avec missiles, à partir de deux sous-marins «Ouarsenis» et «Hoggar», contre des objectifs de surface, qui constitue selon lui «l’une des méthodes les plus efficientes à travers lesquelles on peut superviser et juger le degré d’assimilation des programmes de préparation au combat, outre la fiabilité de la formation dispensée à plus d’un niveau et sa compatibilité avec les missions confiées».

Yahia Bourit