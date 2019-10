<span style='text-decoration: underline;'>ASO Chlef – USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>La prime de la discorde et l’optimisme de Morcely</span>

Après le succès ramené de chez l’US Biskra, le club phare n’a pas pu disputer le sixième match contre la JSK reporté pour une date non encore déterminée.

Et pour combler ce manque de compétition, une joute amicale contre le nouveau pensionnaire de la Régionale Une, le FCB Télagh a eu lieu et qui fut une occasion pour l’entraineur Yaiche (suspendu aujourd’hui) de faire tourner son effectif. Seulement, le fait marquant de la semaine passée fut la bombe de trafic dans le compte bancaire procédé par la direction de l’USMBA. Chose que Benayad dément et tient à affirmer que tous les joueurs qui devaient de l’argent ont été payés au dernier centime, à l’instar d’un certain modeste joueur nommé Tchikou qui joua, il y a plus de cinq ans au sein de l’USMBA et déposait ses grosses. Du n’importe quoi et de l’anarchie qui régnait au temps d’un ex wali qui a tout chamboulé dans la gestion de la SSPA.

L’autre scandale fut les membres de l’AG du club amateur de l’USMBA, le CSA, qui veulent le départ de leur président Abbés Morsli. On parle de l’argent prêté à la SSPA et c’est une autre histoire qui se répète car l’affaire du milliard prêté à la société sportive sous l’ère du même wali n’est toujours pas réglée. Sur le terrain, les joueurs qui attendaient leurs 20 millions de centimes en guise de prime de victoire de Biskra n’avaient reçu que la moitié. Ce qui les a irrité et on ne sait pas avec quel moral ils vont affronter le bon dernier, l’ASO. Pour sa part, le portier Morcely Abdelkader dira à propos de cette joute: « Après le succès réalisé à Biskra, nous avons repris confiance. Une victoire à l’extérieur qui nous a libérés psychiquement avant ce rendez-vous de Chlef. Je suis reconnaissant au staff technique composé de notre entraineur Yaiche, son adjoint Ezzine, et Samir Hadjaoui notre entraineur des gardiens. Le match amical contre le FCB Télagh nous a été bénéfique afin de rester compétitif et progresser notre cohésion. »

B.Didéne