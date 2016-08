<span style='text-decoration: underline;'>Abdelkader Ouali</span> :<br><span style='color:red;'>La problématique du déficit en AEP réside dans la gestion des ressources en eau</span>

La problématique du déficit en alimentation en eau potable ne réside pas dans les ressources en eau mais dans la gestion de ces ressources a estimé samedi à Tébessa, le ministre des Ressources en eau et de l’environnement Abdelkader Ouali.

Le pays dispose d’une disponibilité d’eau grâce aux multiples projets concrétisés dans le domaine des ressource en eau et ces acquis nécessitent un accompagnement et une rationalisation de l’exploitation de l’eau, a précisé le ministre . Au cours de l’installation de la commission de wilaya chargée du contrôle des infrastructures d’eau, au siège de l’Algérienne des eaux (ADE), le ministre a mis en exergue l’importance de lutter contre le gaspillage de l’eau et les agressions faites sur les réseaux d’alimentation en eau potable (AEP) . M. Ouali s’est rendu à la station de pompage d’Ain Zeroug, où des informations ont été données sur le chantier de l’installation des conduites d’eau à partir du barrage Ain Dalia, dans la wilaya limitrophe de Souk Ahras vers Tébessa, lequel projet qui va doter Tébessa d’un volume d’eau de 7 000 m3 supplémentaire qui sera ajouté aux 23 000 m3 dont bénéficie la wilaya, selon l’exposé présenté. Mobilisant une enveloppe financière estimée à 650 millions de dinars, le projet de l’installation des conduites d’eau s’étend sur un linéaire de 37km, a-t-on noté in situ. Au cours de la présentation d’un exposé sur le secteur des ressources en eaux dans la wilaya de Tébessa, le ministre a rappelé les mesures d’urgences prises dont l’alimentation de la wilaya à partir du barrage Ain Dalia et la mise en exploitation d’un réservoir d’eau d’une capacité de 5 000 m3, qui ont contribué à «atténuer» le déficit chronique que connait Tébessa en cette denrée vitale . Selon les explications fournies, la wilaya de Tébessa dispose de 153 puits d’un débit de 104 000 m4 par jour, de six (6) retenues collinaires et d’un barrage d’une capacité de 4,7 millions m3 réservé pour l’irrigation de 700 hectares de terres agricoles, à côté de l’entrée en exploitation de deux périmètres irrigués dans la commune de Bir Dhab (140 ha) et la commune d’Ain Zerga (240 ha) . L’exposé des services des ressources en eau de la wilaya de Tébessa souligne également que le déficit en matière d’AEP dans cette wilaya est de l’ordre de 24 000 m3/jour. M. Ouali s’est également rendu au chantier de réalisation de la station d’épuration du chef lieu de la wilaya, dont les travaux ont été lancés en mars 2015, pour lequel un montant de 2,6 millairds de dinars été réservé et dont la mise en exploitation devra généré 200 postes d’emplois direct, a-t-on noté. Le ministre qui s’est également rendu à la wilaya limitrophe Souk Ahras, s’est enquis des travaux de réalisation du barrage Oued Mellage, d’une capacité de 122 millions de m3 et dont les travaux ont atteint 85% de taux d’avancement. In situ, M. Ouali a souligné que la priorité dans l’exploitation des eaux du barrage oued Mellague sera réservée aux communes de la wilaya de Tébessa et la région sud de la wilaya de Souk Ahras, à côté du futur complexe du phosphate de Oued Kebrit . Le ministre des Ressources en eau qui a valorisé l’effort déployé par l’entreprise Cosider, chargée de réaliser l’ouvrage hydraulique imposant de oued Mellague, a souligné la qualité de travail de cette entreprise, et a également précisé qu’une étude sera effectuée prochainement pour désigner les régions jouxtant ce barrage d’eau et qui devront bénéficier d’un quota de cette source précieuse . Il a détaillé que le barrage Oued Mellague sera achevé en décembre 2016 et mis en exploitation en mars 2017, indiquant que 9000 ha de terres agricoles seront irrigués depuis cette infrastructure d’eau.