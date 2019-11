<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>La production du lait a atteint 95 millions de litres</span>

La wilaya de Sidi Bel-Abbès, est devenue au fil des années, l’une des régions pilotes dans la production du lait de vache. Ce sont près de 2000 éleveurs et 150 points de collectes de lait, qui assurent ce grand pas dans ce domaine. Avant, il fallait compter sur une production annuelle de seulement 28 millions de litres pour atteindre l’an passé, une production record de 95 millions de litres, grâce notamment aux 17.000 vaches laitières sur un total de 35.000 têtes bovines que renferment les fermes à travers la wilaya de Sidi Bel-Abbès. Cela, a permis de créer neuf usines de production de lait et ses dérivés. En parallèle, la capacité de stockage a augmenté de 110% pour atteindre 65.500 mètres carrés au lieu des 32.800 M3 auparavant. Tous ces chiffres ont avantagé la création de 20.000 nouvelles fermes et 22 unités de transformation de produits laitiers. Pour leur part, les autorités locales de Sidi Bel-Abbès, veulent mettre le paquet afin de garder cet héritage bovin. C’est dans ce cadre qu’une journée d’étude et de sensibilisation sur la fièvre malteuse est organisée aujourd’hui mardi sur une initiative de l’Assemblée Populaire de la wilaya de Sidi Bel-Abbès.

M.Bekkar