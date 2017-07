<span style='text-decoration: underline;'>Service communal de désinfection</span>:<br><span style='color:red;'>La prolifération des moustiques pose problème à Oran</span>

A Oran, rares sont les citoyens qui connaissent l’existence d’un service de désinfection, rattaché au Bureau d’Hygiène Communal et dont les locaux sont situés dans le quartier populaire d’El-Hamri, plus exactement à proximité du mur d’enceinte du grand cimetière chrétien «Tamashouët.

Et pourtant, c’est une structure qui intervient dans le secteur de l’hygiène du milieu environnemental de la ville d’Oran, afin d’offrir à la population une existence plus paisible, débarrassée de tous ces fléaux et nuisances qui altèrent la réputation de cette cité.

La responsable de ce service, Mme Djemaï, très sollicitée, surtout en cette période de grandes chaleurs, est catégorique, dès qu’il s’agit de la présence, parfois exagérée, de moustiques et de rats. «Nous avons recensé 644 caves d’immeubles inondées dans les douze secteurs urbains, voués à la multiplication des foyers de moustiques et toutes nos bonnes intentions pour éradiquer ce fléau, sont vouées à l’échec, en raison de la non implication de l’Office de gestion des immeubles et d’autres institutions, en charge de préserver l’environnement a-t-elle souligné. Elle a expliqué, que les agents communaux chargés des opérations de désinfection des sites, emprisonnant les eaux stagnantes, ne peuvent pas intervenir dans les caves cloisonnées, en raison du refus des résidents à créer des ouvertures dans ces parties communes, pour évacuer ces eaux et assécher les locaux afin de pouvoir détruire les larves déposées par les moustiques, par épandage de produits phytosanitaires. La prolifération des moustiques touche également d’autres foyers, localisés dans le périmètre du Ravin Blanc, appelé aussi «El-Kantéra», Dhaya Morsli (Petit Lac), les espaces des constructions illicites au Sud de la ville, notamment à «Coca» El-Hassi, «Douar Tiartiya», Beni Tolbane (Pont Albin), les Amandiers, Kouchet el Djir (Four à chaux), les Planteurs, Chollet, Ras El-Aïn. Dans ces cas précis, les habitations dépourvues de réseaux d’eaux usées, utilisent des fosses septiques ou bien des canalisations qui déversent à l’extérieur les excréments et les urines. Dans ces foyers d’infection, les larves déposées ont sept jours pour devenir des moustiques adultes est-il précisé par cette responsable, qui affirme que les bassins d’eau, utilisés par les agriculteurs, sont également des sources de nuisance, faute d’être régulièrement assainis. S’agissant des bassins de jets d’eau, agrémentant les jardins publics et les ronds points, sont dépourvus de poissons rouges, qui sont très friands de larves et de moustiques, selon les recommandations de l’OMS.

Le matériel du service de désinfection, se limite à l’existence de trois véhicules, dotés de pulvérisateurs (Bazooka), qui sillonnent la ville de nuit, uniquement quand la vitesse du vent ne dépasse pas les 15 km/heure, pour rendre plus efficace l’épandage dans les habitations et les espaces verts. Il faut noter, qu’un litre de produit coûte 3000 DA à l’APC d’Oran. Cependant, parfois les résidents s’opposent à ces opérations pour des motifs inconsidérés, de présence dans leur maison de personnes atteintes de maladies chroniques, tels les asthmatiques.

La prolifération des rats nécessite également des actions, menées en coordination avec les agents du Bureau d’Hygiène communal rappelle-t-on, auprès du service de désinfection. D’autre part, la chasse aux chats et aux chiens errants, se fait avec beaucoup de difficultés, lorsque les travailleurs et leurs véhicules sont «caillassés» ou souvent agressés par les gardiens de parcs-autos qui ne veulent pas perdre leurs meutes de chiens, très menaçants pour les passants.

Abdallah.B