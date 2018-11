<span style='text-decoration: underline;'>Le LPP enregistre un grand engouement auprès de la diaspora </span>:<br><span style='color:red;'>«La promesse du Président de la République a été concrétisée»</span>

L’Etat a mis en place plusieurs formules de logements pour minimiser la crise du logement qui reste l’une des principales préoccupations des citoyens.

Lors des deux dernières décennies, des millions de logements ont été réalisés, toutes formules confondus : sociale en passant par la location vente, LPA ainsi que LPP. L’Etat dans ses efforts, n’a pas négligé les algériens établis à l’étranger et la promesse du Président de la république M. Abdelaziz Bouteflika d’ouvrir la porte au diaspora pour acquérir un logement vient d’être finalement concrétisée à partir d’Oran, puisque le Ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar, a remis un acte notarié d’un logement promotionnel public (LPP) à un ressortissant algérien résidant à Lyon, lors d’une cérémonie organisée jeudi dernier à la résidence de la wilaya. Le Ministre a qualifié cette opération de «journée historique qui démontre que la communauté algérienne établie à l’étranger a le droit de bénéficier d’un logement ».

Dans ce cadre, un premier quota de 2000 logements est réservé à cette communauté. Et pour aboutir ce plan, l’Etat, selon le Ministre, a mis tous les moyens nécessaires pour faire la promotion de cette formule de logement au profit de la diaspora. Avec une compagne de sensibilisation qui a touché plusieurs pays mais avec également, les mesures d’allégement des procédures puisque le dossier est composé uniquement d’une demande, l’acte final du logement peut être signé par un proche du bénéficiaire dans le cadre d’une procuration.

Notons que le Ministère de l’habitat a ouvert, il y’a quelques mois, la souscription à cette formule et le nombre des demandes est encourageant avec plus de 20.000 logements dont les travaux devront être entamés au début de 2019.

Notons que le prix d’un logement F3 a été fixé à 58.750 euros, alors que les F4 et F5 coûteront respectivement 73.400 et 88.000 euros. Le souscripteur paiera le prix du logement en devises par le biais de transfert au profit du compte bancaire ouvert auprès du Crédit Populaire d’Algérie (CPA).

Ce paiement est effectué en 05 tranches à partir de 20% en passant par 15%, 35%, 25% et 5% du prix global du logement. Notons que le LPP est destiné aux citoyens qui ne sont pas éligibles au logement social locatif (revenu moins de 24.000 DA), ni au logement promotionnel Aidé –LPA-, ni au logement AADL – location-vente, qui sont réservés aux citoyens dont le revenu est compris entre 24.000 DA et 108.000 DA. Cette formule de logement est destinée aux citoyens dont le revenu se situe entre 6 fois le SNMG par mois (108.000 DA) et 12 fois le SNMG, soit 216.000 DA par mois, qui sont aussi éligibles au crédit bonifié de 3%.

Il faut savoir que la formule du logements LPP ne bénéficie pas d’une aide directe de la CNL comme c’est le cas pour le LPA ou l’AADL.

