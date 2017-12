<span style='text-decoration: underline;'>Selon Abdelwahab Ziani </span>:<br><span style='color:red;'>La promotion des industries locales passe par la limitation des coûts de transport</span>

La promotion du secteur industriel en Algérie demeure le plus grand «challenge» de l’Etat, notamment après l’adoption de la fameuse loi de finance 2018.

C’ est ce qu’a déclaré hier le président de la fédération agroalimentaire et opérateur économique, Abdelwahab Ziani qui a estimé que la stabilité et la promotion du secteur industriel, passent par l’établissement de relations de confiance entre les opérateurs économiques et les pouvoirs publics. En dépit de la crise économique à laquelle elle est confrontée, l’Algérie, assure-t-il, peut renverser la situation en accordant sa confiance à ses chefs d’entreprises et en faisant appel aux investisseurs directs étrangers dans des domaines non pleinement exploités.

S’exprimant, hier, sur les ondes de la Radio nationale, M. Abdelwahab Ziani, assure que ce secteur est à même de faire un «bond en avant» durant les années à venir, pour autant, dit-il, que les lois soient stables et que le dinar cesse de glisser. Selon l’hôte de la Radio, l’Algérie a tout le potentiel nécessaire pour faire face à la crise économique à laquelle elle est confrontée. D’ailleurs, l’Etat peut renverser la situation, si elle accorde plus de confiance à ses chefs d’entreprises et en faisant appel aux investisseurs directs étrangers dans des domaines non pleinement exploités. M. Ziani qui a plaidé pour la libération des initiatives, a proposé que les entreprises puissent bénéficier d’un état de grâce de cinq années lors desquelles, elles ne soient plus bousculées par les incessants décrets et arrêtés ministériels, parfois remis en cause, et qu’elles puissent avoir une vision futuriste et construire le pays.

Par ailleurs, l’intervenant a accusé certains responsables de l’économie nationale d’avoir une méconnaissance du tissu industriel existant. «Ceux-ci doivent savoir qu’il existe des industries de pointe attendant d’être boostées si on leur défriche des pistes potentielles à l’exportation», a-t-il dit et d’ajouter «si on a continué à importer de tout dans le secteur de l’agroalimentaire en particulier, c’est, parce que nous l’avons voulu sachant que par le passé on était autosuffisants dans beaucoup de choses».

Ainsi, il considère que les importations, à tout va, effectuées au cours des 15 dernières années, ont massacré l’industrie algérienne.

Les importations ont asphyxié la production nationale, puisque avec 7 milliards de dollars, l’Algérie a financé les entreprises étrangères. A titre d’exemple, c’est grâce à l’Algérie que le fret maritime CMA qui est devenu un groupe de transport des marchandises, alors il était auparavant comme un simple transiter. «Avec la CNAN on n’a jamais dépassé les 200 millions de dollars à l’époque et pourtant on importe tout de partout en monde. Pour relancer l’industrie nationale, il faut limiter les coûts du transport de ses intrants et développer ses exportations, en outre, indispensable pour l’Algérie, de disposer d’une flotte maritime conséquente», a estimé Abdelwahab Ziani.

Alger: Noreddine Oumessaoud