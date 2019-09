La «promotion» des J.M 2021 à Oran

Selon une dépêche de l’agence officielle APS, reprise par les journaux, on apprenait hier, «qu’une campagne estivale de promotion de la 19e édition des Jeux méditerranéens a été clôturée le week-end dernier et a connu un franc succès selon ses organisateurs». Sans donner plus de détails sur la source d’information, l’agence a précisé que «plus de 200 bénévoles ont participé à cette campagne qui avait pour théâtre, notamment, les plages et les places publiques ayant accueilli de nombreux estivants». Évoquant le «rôle des bénévoles dans la réussite de la manifestation sportive internationale», les organisateurs se sont félicités «du rendement des bénévoles ayant pris part à cette campagne, et qui se sont montrés disponibles pour aider à la promotion de l’événement sportif». Pourquoi pas, pourrait-on dire, et même applaudir à cette initiative estivale lancée par les responsables du bénévolat au sein du Comité local d’Organisation des JM 2021. Mais commentant cette information livrée par l’APS, les «mauvaises langues» locales étaient tous surpris de découvrir le «succés de cette campagne» annoncé lors du week-end de clôture, mais dont personne parmi eux n’avait entendu parler, ni avant ni pendant son déroulement.

« En réalité, estime un retraité, fin connaisseur du mouvement associatif, deux centaines de bénévoles qui vont faire la promotion des JM sur les plages est loin de suffire à crédibiliser et à mobiliser l’opinion oranaise sur les enjeux de ce grand événement… Quand on sait, ajoute-t-il, que le comité international des J.M. parlait de mobiliser prés de 10 000 volontaires, et que l’on espère réunir à peine 3 000 volontaires susceptibles d’être inscrits sur les listes ouvertes on ne sait où… On est alors en droit d’afficher une bonne pointe de scepticisme…».

Partageant cet avis, les attablés ne cachent pas leur interrogations et leur critiques, envers ce genre d’annonces d’actions dites de «promotion de la 19e édition des Jeux méditerranéens», qui se serait déroulée à Oran sans aucune forme de publicité et de médiatisation digne des enjeux de l’événement. En principe, en de telles occasions, mobilisant selon les organisateurs, plusieurs structures locales de l’Etat, et même « la coordination du mouvement de citoyenneté, «, tous les médias, y compris les chaines de TV publiques et privées se seraient impliquées dans la couverture de l’opération et des activités d’animation programmées…».

Par S.Benali