<span style='text-decoration: underline;'>Une délégation du ministère du Tourisme à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>La promotion des jeux méditerranéens de 2021 en ligne de mire</span>

Le wali d’Oran Abdelkader Djellaoui, a accueilli hier, une délégation du ministère du Tourisme et de l’artisanat présidée par la secrétaire générale du ministère. Cette rencontre a permis au wali d’Oran, d’exposer les préparatifs en cours des jeux méditerranéens de 2021 dans le volet touristique, avec le lancement du premier circuit touristique de la ville géré par l’Onat.

Notons, que deux lignes supplémentaires sont en perspective, une à vocation régionale, avec le recensement en cours des sites archéologiques des wilayas de Mascara, Sidi Bel Abbes, Ain Témouchent, Tlemcen ainsi que Relizane. Le 3ème circuit concernera les structures sportives lors de l’organisation des jeux méditerranéens. Notons aussi, que le premier circuit touristique à Oran, permet aux touristes et aux visiteurs d’El Bahia, de découvrir plusieurs sites historiques de la ville notamment la cathédrale en passant par le Palais de la culture, la place 1 novembre, avec une halte de 15 minutes, il continuera son chemin vers le Château Neuf, le Palais du Bey, la Mosquée du Pacha, le Jardin Ibn Badis (Promenade de l’étang); passage à la place Boudali Hasni à Sidi El Houari, Bains turcs, l’Hôpital Baudens, porte du Santon, Plateau de Moulay Abdelkader (halte de 15 minutes), fort de Santa Cruz et la chapelle (halte 60 min), retour à la place 1 Novembre par la rampe du commandant Ferradj.

Deux départs sont effectués quotidiennement, le premier à 9 heures et le deuxième à 14 heures à un prix symbolique de 250 Da. Ces activités touristiques et para-touristiques, permettront de développer la stratégie de communication et commercialisation touristique d’Oran à l’échelle nationale et internationale et également un plus pour le développement touristique de l’Algérie. Le wali d’Oran, a exposé également, les efforts de la wilaya pour la réouverture des sites archéologiques fermés et non exploités à l’instar des arènes d’Oran. Dans le cadre de la promotion des jeux méditerranéens de 2021, la secrétaire générale du ministère a proposé de choisir quelques documents visuels produits par le ministère et consacré le prochain Salon international du tourisme à Oran pour la promotion de ces jeux.

Fethi Mohamed