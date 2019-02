La promotion du tourisme local

« Algérie destination touristique par excellence ». Tel a été l’ambitieux slogan retenu cette année par les organisateurs du Salon international du tourisme, des voyages et des transports « SIAHA » qui se déroule au Centre des conventions d’Oran. Rien de bien nouveau ni de significatif n’est à noter pour cette 10éme édition de cette manifestation ouverte aux opérateurs économiques impliqués surtout dans les équipements d’hôtellerie et de restauration, aux agences de voyage locales versées sur les pays étrangers et la Omra et à quelques enseignes étrangères en quête de bonnes opportunités. Et comme pour meubler les espaces vides, l’accent a été mis sur les produits culinaires et les plats traditionnels censés être un élément d’attractivité du tourisme local. Selon une confrérie présente à la cérémonie d’inauguration de ce salon, le rituel et le discours étaient à peu prés les mêmes que les années précédentes. En marge de l’inauguration, la secrétaire générale du ministère du Tourisme et de l’Artisanat a même déclaré, à son tour, qu’elle était «optimiste quant à l’avenir du tourisme en Algérie ».

Comme l’on fait avant elle, plusieurs ministres de la république, installés au chevet du secteur du Tourisme. La responsable du Tourisme a indiqué que certaines actions ou dispositions ont été prises pour promouvoir certains volets du tourisme. Il s’agit, notamment, de conventions signées avec l’artisanat et d’autres secteurs tels le thermalisme ou l’exploitation des auberges de jeunes afin, nous dit-on, de promouvoir la destination Algérie. Selon une «mauvaise langue» qui visitait ce jour là, le salon oranais du tourisme, «cette manifestation aurait du être plutôt appelée salon de l’Hôtellerie et de la cuisine…

Ce qui éviterait de faire double emploi avec l’autre grand salon international du tourisme, le SITEV, qui se déroule depuis des années à Alger. Il est vrai que la forte présence d’entreprises spécialisées dans la menuiserie industrielle, la fabrication des meubles domestiques, la conception et les études d’éléments mobiliers et immobiliers inscrits au registre des investissements touristiques, et bien d’autres exposants, ne garantie en rien la crédibilité du slogan retenu pour cette édition. Tant il est vrai qu’au delà des salons, des discours et des expositions culinaires, c’est bien sur le terrain d’accueil des touristes locaux ou étrangers qu’il faut agir et intervenir pour assainir l’état des lieux et promouvoir la qualité des prestations….

Par S.Benali