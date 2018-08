<span style='text-decoration: underline;'>Prête à intervenir à n’importe quel moment</span>:<br><span style='color:red;'>La Protection civile appelle à un maximum de prudence</span>

La Direction générale de la Protection civile a appelé les citoyens à un maximum de prudence en raison de la dangerosité des outils coupants et autres objets utilisés durant l’Aïd El Adha.

« En prévision de la célébration de l’Aïd El Adha et eu égard aux innombrables cas d’incendies, d’accidents, de coupures et de brûlures dont sont victimes chaque année les personnes, notamment les enfants, et afin de réduire ces graves conséquences, générées par l’utilisation d’outils lors du sacrifice (couteaux, haches, chalumeaux, etc.), la Direction générale de la Protection civile appelle les citoyens à un maximum de prudence en raison de la dangerosité de tous ces outils », a appelé hier la direction générale de la protection civile dans un communiqué. Ainsi, la Protection civile a rappelé que la manipulation des couteaux, haches et tabounas doit répondre à certaines consignes de sécurité. « Ces outils doivent être placés hors de la portée des enfants. Ne mettez jamais vos couteaux et haches à même le sol, ils doivent être conservés dans leurs étuis et ne jamais utiliser une meuleuse pour affûter et affiler les couteaux en présence d’enfants (risque de projection d’éclats) », a rappelé la protection civile dans son communiqué.

La DG de la Protection civile recommande en outre de bien entreposer les chalumeaux, tabounas, allumettes et briquets et de les garder hors de la portée des enfants, de vérifier la conformité du tuyau et du détendeur de gaz, utilisés pour relier la bouteille de gaz butane et la tabouna, de ne jamais laisser les chalumeaux et tabounas allumés sans surveillance et d’empêcher les jeunes enfants de s’approcher du feu.

Par ailleurs, la Protection civile a appelé les automobilistes, particulièrement les professionnels des transports, à plus de prudence sur les routes en raison de l’augmentation du nombre d’accidents durant les périodes de fête. En cas d’incident ou d’incendie, la Protection civile invite les citoyens à appeler ses services au numéro 14 en précisant la nature du risque et l’adresse exacte.

31 morts en 48 heures

Concernant le registre des accidents de la route et des noyades, les services de la protection civile ont enregistré durant les dernières 48 heures, 31 morts et une centaine de blessés. Les services de la Protection civile ont enregistré 5.006 différentes interventions suite aux accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.

Ainsi, les accidents de la circulation ont causé le décès de 23 personnes et des blessures à 29 autres. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Illizi avec 6 personnes décédées et un blessé. Au sujet des noyades, les éléments de la protection civile ont enregistré 8 cas de décès. Bejaia compte le bilan le plus lourd avec 3 décès.

Alger: Noreddine Oumessaoud