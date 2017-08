La Protection civile d’Oran se dote d’un Caisson hyperbare

La Protection civile d’Oran s’est dotée, mardi, d’un Caisson hyperbare, équipement important destiné au traitement des pathologies en relation avec les défaillances respiratoires, a-t-on appris des services de ce corps de secours.

Cette acquisition est la 2ème du genre à l’échelle nationale après celle de l’Unité nationale de la Protection civile de Dar El-Beida ‘Alger), a-t-on indiqué de même source. Le Caisson hyperbare de la PC d’Oran a été installé au niveau du Centre de médecine hyperbare implanté au sein de l’Unité secondaire de la PC d’Aïn El-Beida, dans la daïra d’Es-Sénia, a-t-on signalé. Contacté par l’APS, le responsable de ce centre hyperbare, le commandant Dr Mohamed Daouadji a expliqué que «le Caisson a pour vocation de traiter les pathologies en relation avec les défaillances respiratoires». L’équipement, a-t-il précisé, fait intervenir des niveaux adéquats de pression et d’oxygène, et ce, à l’effet de traiter des pathologies d’urgence ‘accidents de plongée, intoxication au monoxyde de carbone…) et chroniques ‘vertiges, pied diabétique…).