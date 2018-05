<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>La protection civile fête la journée internationale du «vire ensemble»</span>

Dans le cadre des festivités de la journée internationale du «vivre ensemble» coïncidant avec le 16 mai de chaque année, la protection civile de Sidi Bel Abbés s’est distinguée par de nombreuses activités organisées hier.

Ainsi, des médecins de la protection civile ont entamé une sortie vers des localités lointaines afin de procéder à des consultations médicales au profit des populations des villages Zelifa, Zaouia et Delahim relevant de la commune de Sidi Hammadouche.

Les stagiaires des centre de formation professionnelle ont reçu des explications et une sensibilisation concernant les campagnes de lute contre les feux de forêts et récoltes et les noyades dans les étangs d’eaux. Enfin, et au niveau de la place publique du Premier novembre (place Carnot), et en présence du wali Tahar Hachani, une exposition sur les différentes activités et interventions des sapeurs pompiers était au menu. Il faut signaler aussi que les agents de la protection civile ont entamé hier une campagne de don de sang, toujours à la place Carnot.

M. Bekkar