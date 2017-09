<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>La protection civile mène une campagne de sensibilisation contre les accidents ferroviaires</span>

Les services de la protection civile de Tlemcen ont lancé, cette semaine, une campagne de sensibilisation contre les accidents ferroviaires au niveau de passages à niveau gardés ou non gardés, a-t-on appris, samedi, de la cellule de communication de ce corps constitué.

Cette action a été initiée après les trois accidents ferroviaires mortels enregistrés depuis le début de l’année en cours, notamment, le dernier en date ayant entrainé, au mois de juin, le décès d’un candidat à l’examen de 6ème année, au niveau du passage à niveau non gardé de Kiffane, a-t-on indiqué.

Outre des conseils aux piétons et conducteurs traversant ces passages à niveau, la protection civile de Tlemcen a animé une émission à la radio locale pour sensibiliser les parents d’élèves sur les dangers qui guettent leurs progénitures.

Cette émission a réuni, également, les partenaires de la direction des transports, des chemins de fer et des services de sécurité. A cette occasion, les services de la protection civile ont présenté leurs bilans du mois d’aout 2017 concernant les accidents de circulations routières et des feux de forêts. Les pompiers ont enregistré, durant cette période, pas moins de 211 accidents de circulation qui ont fait 7 morts et 241 blessés. S’agissant des feux, les 64 incendies enregistrés, ont provoqué la notamment la destruction de 18,5 hectares de pin d’Alep, 31,5 ha de maquis et 31 ha de broussailles.