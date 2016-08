La provocation au nom de la laïcité

La France s’est encore une fois créé une fausse polémique qui ne réglera rien de ses problèmes actuels. En effet l’interdiction du burkini décidée par quelques maires, sur les plages de leurs villes, est un autre faux débat d’une plate inutilité.

D’ailleurs le Conseil d’Etat français a annulé, hier, ces arrêtés municipaux, car ils ne sont fondés sur aucun motif juridique, en plus du fait, que cet habit n’est en aucun cas une source de trouble public. Les maires qui ont procédé à cette interdiction se sont basés sur le caractère laïc de l’Etat français, alors que les spécialistes de la laïcité sont tous unanimes pour dire que l’interdiction des formes d’appartenance religieuse ne s’appliquent que sur les lieux où s’exerce l’autorité de l’Etat, comme pas exemple l’école. Mais dans ce cas précis du burkini, on est dans une plage, donc dans un endroit public libre, où les gens n’ont pas à se conformer à ce sacro-saint principe de la laïcité.

En réalité ce que cache cette procédure municipale, n’est en fait qu’une stigmatisation de la communauté musulmane et une abdication face au courant raciste de l’extrême droite et d’une partie de la droite française. D’ailleurs ces décisions d’interdiction du burkini ont choqué d’abord dans certains pays occidentaux à l’image des Etats unis d’Amérique, de l’Australie du Canada ou de l’Angleterre où l’on n’arrive pas à comprendre cette incursion dans la vie privée des gens et dans leur choix.

Ce genre de décisions ne peut que faire raviver les rancunes et les haines chez une communauté engagée aux premiers rangs contre les idées extrémistes des groupes terroristes, et qui est dans son droit de respecter ses traditions et ses us tout en s’impliquant totalement dans son appartenance à la nation française. Mais ce gendre de stigmatisation poussera des dizaines de jeunes et moins jeunes dans les bras des Daech et autres, car il y a manifestement un sentiment d’injustice et de rejet qui ne cesse de prendre de l’ampleur en France et qui est ravivé par des décisions d’hommes politiques constamment en train de draguer l’électorat du Front national.

Par Abdelmadjid Blidi