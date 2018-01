<span style='text-decoration: underline;'>Coupe d’Algérie, 1/16ème de finale : NRB Telaghma - MCO </span>:<br><span style='color:red;'>La qualification et rien d’autre pour El Hamri</span>

Après leur bonne entame de la seconde moitié du championnat, les Hamraouas vont poursuivre leur aventure en Coupe d’Algérie. Les rouges et blanc d’El Hamri se présenteront donc cet après-midi, sur la pelouse du stade, Belkacem Belaid, de Mila, pour affronter le NRB Telaghma.

Une formation qui évolue en division inter-régions est, pour le compte des 1/16e de finale de dame coupe. Les Aouad et Consorts, sont toutefois appelés, à ne pas sous estimer cet adversaire qui semble prenable. Car en coupe tout peut arriver. Les hommes de Bououkaz ont vécu l’expérience face à Oued Sly, dont la qualification a été difficile. Le fait d’affronter un grand club comme le MCO, constituerait une motivation, pour les jeunes de Telaghma, de sortir le grand jeu. Ainsi, pour assurer une qualification, les camarades de Nateche sont appelés, à respecter leur adversaire du jour, et à plus de concentration, pour espérer passer au tour suivant. Une qualification, qui ne va que galvaniser la troupe, pour le prochain match difficile de championnat face au Paradou AC. Une formation, que les Hamraouas n’ont jamais battue. Durant les dernières séances d’entrainement, et après le retour de certains joueurs blessés, Bououkaz, a vu clair, et semble tenir « son onze rentrant » face à Telaghma. Le coach s’est réjoui du retour de Mekkaoui et de Toumi en attaque, convoqués pour le déplacement. Par contre, il devra se passer des services de Bentiba et de Benamara, (blessés), ainsi que de Boudoumi et de Heriat, pas encore au top de leur forme. S’agissant des nouvelles recrues, leur qualification par la LNF, est prévue face au PAC en championnat. Le moins que l’on puisse dire, malgré la différence de paliers, entre les deux équipes, c’est que c’est loin d’être gagné, pour le Mouloudia face à Telaghma, avec de jeunes joueurs, qui n’ont rien à perdre, et auront à cœur de mettre à mal El Hamri. Les oranais doivent tout faire, pour se qualifier au temps réglementaire, pour ne pas aller aux prolongations, afin de ne pas disperser leurs forces et éviter les blessures.

La délégation du Mouloudia d’Oran, s’est envolée hier, à destination de Sétif. Une fois arrivés sur place, les Hamraouas ont rallié la ville de Mila, où ils ont élu leurs quartiers, à l’hôtel ‘’Es Salem’. Les camarades de Friter devaient effectuer une séance de décrassage, pour se remettre en forme. Durant cette séance, Bououkaz a travaillé avec un groupe, qui s’apparente à l’équipe qui croisera le fer avec Telaghma. L’équipe probable se présentera comme suit : Nateche gardera les bois. En défense, on retrouvera Halaimia, Mekkaoui, Sebbah et Lakhdari. Au milieu, ce sera Ferahi, Aouad, Gharbi et Belal, tandis qu’en attaque, Tiaiba et Frifer seront chargés, de secouer les filets adverses. Il est à signaler, que le match sera officié par l’arbitre, Ibrir qui sera assisté par Chelali et Menacer. Un trio arbitral, qui va diriger un match du MCO pour la première fois.