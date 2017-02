<span style='text-decoration: underline;'>Recherche sociale sur la ville</span>:<br><span style='color:red;'>La question de la réforme de l’habitat populaire en débat</span>

Dans le cadre de son programme d’activités, l’institut français d’Oran (IF), abritera la semaine prochaine une conférence sur la réforme de l’habitat populaire. Cette rencontre sera animée par Christian Topalov directeur d’études à l’EHESS à Paris et sociologue. Il travaille actuellement entre reforme sociale, réforme urbaine et sciences sociales durant la période du XXème siècle à Paris et à New York .Il a dirigé un programme de recherche social sur la ville. Les quartiers populaires de la périphérie des grandes villes françaises sont aujourd’hui stigmatisés par la plupart des médias et des politiques. Depuis une trentaine d’années ils ont été désignés comme les lieux d’une nouvelle question sociale à laquelle un nom a été donné qui est l’exclusion. La conférence mettra en exergue la genèse de ces espaces durant le XXème siècle et abordera en paradoxe la question «des quartiers à problèmes» qui ont été construits à l’origine comme des solutions. Espaces urbains différents des anciens quartiers ouvriers, ils étaient notamment censés réformer les habitats mais ce grand projet a en effet échoué. Des questions se posent et un débat sera ouvert à la fin de la conférence pour comprendre les causes de l’échec précise-t-on.

Bekhaouda Samira