<span style='text-decoration: underline;'>Tayeb Zitouni </span>:<br><span style='color:red;'>La question de l’Histoire et des moudjahidine est une «ligne rouge»</span>

Plus d’un million de visiteurs aux musées de wilayas et nationaux du Moudjahid

Le nombre de visiteurs aux musées de wilayas et au musée national du Moudjahid a dépassé un million cette année, a-t-on appris jeudi à Oran du ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni. Intervenant lors d’un colloque national des Grands invalides de la guerre de libération nationale, le ministre a indiqué que le nombre de tickets d’accès à ces musées a dépassé un million en 2016, faisant remarquer qu’un tel «chiffre n’est enregistré qu’aux musées de renommée mondiale». M. Zitouni a ajouté que le musée national du Moudjahid a affiché 400.000 visiteurs cette année contre 40.000 en 2015, ce qui dénote de «l’intérêt accordé par les citoyens à la recherche, la lecture et la connaissance de leur histoire», a-t-il estimé, soulignant que ceci est «une fierté et à la fois une responsabilité ».

Le ministère des Modjahidine a créé 44 musées à travers le territoire national et les études et plateformes de réalisation de musées sont prêtes dans six wilayas ne disposant pas de telles structures, en attendant des négociations avec le Gouvernement et le ministère des Finances pour le financement de leur concrétisation, a-t-il fait savoir exprimant l’objectif de réalisation d’un musée dans chaque wilaya. Tayeb Zitouni a également souligné que tous les musées de wilayas ont été structurés et dotés de conseils administratifs et scientifiques composés d’universitaires et d’historiens, en plus du changement d’horaires d’entrée aux musées et l’exposition de la mémoire algérienne au jardin de Ben Aknoun, dans le but de servir les étudiants, les universitaires et les chercheurs. A propos d’écriture de l’histoire, le ministre a indiqué que les universités recueillent les faits de l’histoire de la révolution algérienne et des commissions du ministère des Moudjahidines oeuvrent à inventorier tous les crimes coloniaux commis à l’encontre des Algériens pour dénoncer l’injustice, la torture et les déplacements rencontrés par le peuple algérien, de 1980 jusqu’à l’indépendance nationale.

A ce sujet, il a annoncé qu’une commission oeuvre, en collaboration avec le ministère de l’Education nationale, à élaborer des manuels du primaire relatant la guerre de libération nationale dans un style simple et deux autres pour les cycles moyen et secondaire. Tayeb Zitouni a abordé, en outre, les réalisations effectuées dans le cadre du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et l’action du ministère des Moudjahidine axée sur deux volets concernant l’amélioration de la situation sociale et médicale des moudjahidine et ayants droit, et la préservation du patrimoine historique lié à la glorieuse guerre de libération nationale. Le président de l’Association nationale des Grands invalides de la guerre de libération nationale, Mohamed Bouhafsi, a assisté à cette rencontre, organisée par cette association au centre national des appareillages orthopédiques pour invalides de la guerre de libération à Oran.