<span style='text-decoration: underline;'>Des anciens cadres et supporteurs du MCO</span>:<br><span style='color:red;'>La Radieuse honore H’mida karim, Mekki Miloud, Hamma et Benyagoub Soualmia</span>

L’association sportive Radieuse présidée par Chafi Kada a rendu un vibrant hommage à des personnalités sportives en leur offrant des OMRAS.

Elle aura le même élan de générosité pour des familles de supporters et de dirigeants décédés à la veille de leur départ aux lieux saints de l’Islam ainsi que des anciens dirigeants et footballeurs encore vivants, H’MIDA, ex-attaquant du MCO des années 70, qui a participé à l’écriture de la belle histoire de la grande équipe des Hamraoua avec Hadefi, Freha, Belkedrouci ainsi que l’ancien président du comité des supporters du MCO, Soualmia Benyagoub, qui appartient à une famille de révolutionnaires dont l’amour des couleurs du Mouloudia d’Oran est sans limites. Cette cérémonie s’est déroulée au stade Reguig Abdelkader avec la présence des membres d’honneur de la Radieuse, Habnsal, Guesbaoui, Benchiha, les encadreurs et les jeunes éléments de l’école de football de la Radieuse, cela a été une occasion pour rendre hommage et offrir des OMRAS aux familles du défunt Mekki Miloud, ex-militant des Scouts Algériens et du sport scolaire, de Belhadjem Ahmed, plus connu sous le pseudo de Hamma au sein des supporters du MCO et décédé dernièrement. Les familles des défunts et les sportifs honorés ont remercié vivement le geste de la Radieuse.

« Nous n’avons fait que notre devoir et nous regrettons l’oubli dont nous sommes victimes de la part de notre grand club », ont déclaré H’Mida et Soualmia .