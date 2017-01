<span style='text-decoration: underline;'>En présence du wali d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>La Radieuse rend hommage au ministre Tebboune</span>

L’association Radieuse, présidée par monsieur Chafi Kada, a honoré le ministre de l’Habitat M. Abdelmajid Tebboune et ce, en présence du wali d’Oran Zaalane Abdelghani, du contrôleur de police chef de sûreté de wilaya, Nouasri Salah ainsi que le commandant du groupement de la gendarmerie d’Oran Aouedj Abdesslam.

Un trophée du mérite et un diplôme de reconnaissance ont été remis par le président de la Radieuse et monsieur Hansal Mohamed, au ministre de l’Habitat. Cette distinction est venue pour récompenser ses efforts soutenus et son excellente gestion, d’une structure sensible, ce qui a permis à des milliers de pères de familles, d’obtenir un logement décent ainsi que la bonne prise en charge du projet de la Grande Mosquée d’Alger.

Cela confirme le bon choix de son Excellence le président de la République monsieur Abdelaziz Bouteflika, de commis de l’Etat compétent, à même de mener à bien son programme dans l’intérêt du citoyen algérien.