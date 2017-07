<span style='text-decoration: underline;'>Suite au décès accidentel des trois supporters de l’ESS résidant à Ksar Chellala</span>:<br><span style='color:red;'>La Radieuse rend une visite de soutien à leurs familles</span>

Fidèle à ses traditions de soutien, l’association Radieuse présidée par Chafi Kada, s’est rendue à Ksar Chellala, commune distante de Tiaret par 107 kilomètres, afin de soutenir moralement et financièrement les familles des supporters de l’ES Sétif, Bousmaha Hamid, Bouazza Billal et Zelikh Hamid, décédés mercredi dernier, dans un accident de la circulation, après le match de coupe entre le CRB et l’ESS.

L’émotion était grande au sein des familles et des citoyens de la ville de Ksar Chellala. La délégation de la Radieuse, composée de messieurs Chafi Kada, Nacer Benchiha et Mohamed Hansal, a fait de son mieux pour atténuer la peine des parents des disparus: «c’est le destin contre lequel personne ne peut lutter» dira le président de la Radieuse qui n’a pas manqué, avec ses compagnons, d’honorer la mémoire des trois supporters du club sétifien dont une grande partie de la population de Ksar Chellala, n’a pas manqué de louer leurs qualités morales. Rappelons, que ces trois malheureux exerçaient des fonctions nobles: cadre de la Santé, commerçant et membre d’une association de mosquée.

Des aides financières ont été remises aux familles par la Radieuse et Mobilis dont le président, monsieur Chafi Kada, a saisi l’occasion pour lancer un message à tous les supporters afin qu’ils soient vigilants sur les routes, lors des déplacements avec leurs équipes «Vous avez un père et une mère qui vous attendent et aussi vos proches, alors, faites très attention» devait-il dire en substance. Pour leur part, la mère de Bousmaha, le père de Zelikh et le frère de Bouazza, ont remercié la Radieuse pour s’être déplacée de si loin afin de les soutenir moralement et financièrement dans ces moments difficiles.