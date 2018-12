<span style='text-decoration: underline;'>Ouyahia à propos des dépenses de l’Etat </span>:<br><span style='color:red;'>La rationalisation repose sur l’efficacité de la gestion des programmes de développement</span>

Le gouvernement avait déjà instruit les collectivités locales, représentées par les APW et les APC, à lancer des programmes efficaces de développement local afin de réduire un tant soit peu la dépendance au financement direct de l’Etat.

Avec la chute des prix du pétrole depuis l’été de l’année 2014 et la mise en place de programmes de rationalisation des dépenses, décidés par le gouvernement, les collectivités localités sont sommées de trouver d’autres sources de revenues. Cette approche a été réitérée jeudi dernier par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, en affirmant que l’aboutissement des efforts de l’Etat relatifs à la rationalisation de ses dépenses reposait sur l’efficacité de la gestion des programmes de développement au niveau local.

« Il est nécessaire de maîtriser le programme actuel de développement d’une valeur globale de 13,500 milliards de dinars, en évitant les retards qui induisent la réévaluation », a déclaré M. Ouyahia, lors de la clôture de la réunion gouvernement-walis.

« La loi de finances 2019 prévoyait un montant de 500 milliards de dinars consacrés à la réévaluation des projets en raison du retard cumulé dans les projets », a fait savoir le chef de l’exécutif et d’ajouter : « Si nous voulons maîtriser les situations financières et promouvoir la rationalisation des dépenses, j’appelle les walis au même titre que les ministres, à se contenter actuellement de la mise en œuvre de ce qui est inscrit et à veiller à l’appliquer au meilleur rythme ».

L’orateur a appelé aussi à la prise en charge de la maintenance des structures et des infrastructures réalisées dans le cadre des programmes de développement quinquennaux.

« Il est attendu de vous à titre d’exemple de visiter les hôpitaux qui souvent manquent de quelques équipements. Avec ce petit effort mais substantiel, nous pouvons améliorer l’exploitation des structures publiques et répondre aux aspirations des citoyens ».

Les entrepreneurs sont appelés à la solidarité avec l’Etat pour protéger les deniers publics.

Pour M. Ouyahia il est nécessaire d’exploiter les clauses des marchés publics pour réduire les coûts des offres des entreprises en charge des projets publics, estimant qu’il était inadmissible de réduire les prix des matières premières comme le ciment et le rond à béton alors que les coûts des contrats demeuraient en leur état.

« Nous devons être convaincus que notre destin à tous en tant qu’Etat, gouvernement, entrepreneurs est commun. Nous devons être solidaires les uns les autres pour préserver les deniers publics ; les walis sont invités à proposer des programmes locaux qui s’intéressent aux préoccupations quotidiennes du citoyen et assurent d’importants projets à l’image des chemins communaux et des infrastructures sportives, culturelles et approximatives », a-t-il soutenu.

A ce propos, M. Ouyahia a affirmé que cette démarche était traduite par les affectations des programmes du développement local de 60 à 100 milliards de dinars. Par ailleurs, le premier ministre a mis l’accent, également, sur le rôle des walis dans la promotion des investissements en promouvant le potentiel économique que recèle chaque wilaya et éliminant tout obstacle bureaucratique entravant les projets d’investissements, faisant savoir que l’Etat a décidé de transférer la gestion d’investissements aux walis en ce qui concerne les projets dont la valeur ne dépasse pas les 10 milliards de dinars tout en les chargeant, aussi, de la réalisation des zones industrielles et de la gestion du foncier industriel. Au sujet de la scolarisation, le premier ministre a annoncé la poursuite du dégel des projets de réalisation des écoles outre l’interdiction de construction des cités sans structures scolaires.

Pour ce qui est du dossier de l’emploi, les walis sont exhortés à faciliter le lancement des projets des jeunes en consacrant des espaces pour leurs investissements au niveau des zones industrielles en cours de réalisation. Concernant le logement, M. Ouyahia a mis l’accent sur l’impératif d’orienter la densité démographique, concentrée actuellement au niveau des villes (70%), vers les régions rurales notamment à travers la promotion du logement rural.

Il a appelé enfin à afficher d’avantage d’intérêt à l’urbanisme tout en recourant aux promoteurs immobiliers privés dans la réalisation des projets de logement.

Alger: Samir Hamiche