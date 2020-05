<span style='text-decoration: underline;'>Chlef</span>:<br><span style='color:red;'>La re-suspension d’un nombre d’activités commerciales saluée par la population locale</span>

La décision émise par les autorités de la wilaya de Chlef portant sur la re-suspension d’un nombre d’activités commerciales, dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) a été saluée par la population locale, selon les échos recueillis, par l’APS, à travers de nombreuses zones d’activités et d’habitations.

En effet, de nombreux citoyens se sont félicités de la décision du wali Messaoud Djari de re-suspendre nombre d’activités commerciales après avoir pris connaissance de rapports faisant cas d’infractions, tant de la part des commerçants que des citoyens, concernant les mesures de sécurité et de prévention, dont particulièrement les salons de coiffure, de vente d’habillement et de gâteux traditionnels.

Les commerces concernés par cette décision sont les salons de coiffure (messieurs et dames), les commerces de pâtisseries et de gâteaux traditionnels, d’habillement, de chaussures, d’électroménagers, d’ustensiles de cuisine, et autres locaux de vente de tissus, de bonneterie, de parfumerie et de produits esthétiques et de beauté.

«La re-fermeture des commerces est vitale pour éviter de nouveaux cas d’atteintes par le Covid-19 dans la wilaya, notamment suite à l’affluence considérable enregistrée dans différents centres commerciaux et zones d’activité, avec le défaut d’application des mesures préventives préconisées contre le coronavirus», a estimé Abdelkader(un citoyen).

Une tournée de l’APS au centre-ville de Chlef a permis de constater une application totale de cette décision de fermeture, au même titre qu’au niveau de la cité «Bensouna», réputée pour son trafic commercial intense, et la cité «Assalam», spécialisée en électroménagers, exception faite des commerces de vente de produits alimentaires, et autres fruits et légumes, avec application des règles de prévention, port de bavettes notamment avec usage fréquent de gel hydro alcoolique. Pour Abdelhak, un commerçant de la ville, «le respect des mesures de prévention aide à la continuité de l’activité commerciale, outre sa contribution dans la sauvegarde de la santé publique, tout en évitant l’enregistrement de nouveaux cas», a-t-il souligné, plaidant pour «l’impératif de mesures répressives à l’encontre des contrevenants, qu’ils soient citoyens ou commerçants», a-t-il soutenu.

A noter que nombre d’associations et acteurs de la société civile locale ont initié, suite à la décision d’élargissement des activités commerciales autorisées à la reprise, plusieurs actions pour sensibiliser citoyens et commerçants sur l’ impératif du respect des mesures de prévention contre le Covid-19, via les réseaux sociaux, tout en descendant sur le terrain, notamment au niveau des grandes surfaces commerciales, où ils ont procédé à la distribution de bavettes et de moyens de désinfection.