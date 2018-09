Ils sont nés entre deux attentats terroristes. Ils ont grandi dans le tumulte sécuritaire. Leurs parents les envoyaient à l’école, la peur au ventre. Mais ils sont là, pleins d’énergie à danser à la première note de musique, à vibrer au sifflet de l’arbitre annonçant le début d’un match de foot. Et Oui, ils croquent la vie à pleins dents, nos jeunes quoi qu’en disent les apprentis politiciens qui courent les télévisions étrangères pour déverser leur fiel sur cette jeunesse qu’ils ne connaissent ni d’Eve ni d’Adan. C’est peut être méchant de traiter ainsi certains opposants autoproclamés porte-paroles d’un peuple en déperdition, victime de tous les maux de l’humanité sur qui pèse le poids d’un système prédateur, allié d’un intégrisme spoliateur des libertés individuelles et profanateur de la personnalité authentiquement algérienne».

L’on aura eu le temps de constater que ces «forces» mettent le feu dans leurs propos lorsqu’il est question de réconciliation nationale. Ce sont eux qui brouillent toute visibilité à longueur d’articles de presse ici et ailleurs, juste pour dépeindre une image noire du pays, proche de l’Afghanistan des talibans. Ils disent aux étrangers et se disent entre eux que l’Algérie est minée par l’islamisme radical, que le pouvoir est quasiment dans leur poche, que l’archaïsme avance à grand pas, que la femme est battue dix fois plus qu’ailleurs, que nos jeunes sont vingt fois plus accros à la drogue qu’ailleurs, que nos enseignants sont soit moutahadjibates totalement fermées à toute idée d’émancipation, soit des boulahya qui n’enseignent que le supplice du mort dans sa tombe.

Ceux qui les écoutent les croient forcément. Et puis, ils n’ont qu’à consulter l’annuaire téléphonique pour constater qu’un nombre effarant de nos artistes vivent à l’étranger. Et oui, nos artistes qui ne pèsent pas un sous ailleurs, viennent faire la fête chez-nous et s’en vont jouer aux opposants à l’étranger, sont quelque part complices des apprentis politiciens qui applaudissent à chaque grogne sociale ou erreur commise par un officiel algérien.

Les millions de jeunes qui croient en leur pays, montrent au quotidien qu’ils n’ont pas besoin de ces « porte-paroles » défaitistes, que la réconciliation nationale n’est pas une abdication face à l’intégrisme. La morale de l’histoire : nos jeunes savent créer leur propre ambiance au nez et à la barbe de ceux qui ne nous aiment pas.

Par Smaïl Daoudi