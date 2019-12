Feu Ahmed Gaid Salah aura prouvé par les actes et jusqu’à son dernier jour que sa seule et unique mission, mais aussi sa seule ambition aura été de mettre l’Algérie à l’abri de toutes les menaces qui la guettaient. L’homme s’est employé à assurer la sécurité du pays à l’intérieur comme à l’extérieur. Il a réussi ainsi à garder inviolables nos frontières qui s’étalent sur plus de sept mille kilomètres et à accompagner le mouvement populaire pendant 10 long mois, sans qu’aucune goutte de sang ne soit versée.

Dix long mois où les Algériens sortaient chaque jour, au tout début, et par la suite chaque mardi et chaque vendredi sans qu’il n’y ait jamais eu cet affrontement entre forces de l’ordre et manifestants. Une confrontation que cherchaient pourtant certains cercles tapis dans l’ombre qui cherchaient à faire partir cette étincelle qui aurait pu faire basculer le pays dans l’horreur.

Mais ces desseins ont tous été déjoués grâce aux fermes instructions de feu le chef d’état major de l’Armée qui lors de ses nombreux discours et visites aux différentes structures et régions de l’Armée nationale, martelait le serment qu’il s’est donné lui et ses hommes d’accompagner le peuple et de tout faire pour que les vies soient sauvées, malgré la particularité de la situation et malgré les pressions et provocations qui s’exerçaient sur l’Algérie.

Les Algériens qui rendent, au Palais du Peuple, leur dernier hommage au chef militaire, veulent avant tout témoigner leur reconnaissance illimitée à un homme qui a fait éviter au pays le pire des scénarios. Un homme qui avait le choix, au plus dur de la crise, entre appuyer le régime en place de l’ex président Bouteflika ou de s’allier au peuple qui ne voulait plus du 5ème mandat ni du prolongement du 4ème. Il a fait le choix du peuple et signifié à ceux qu’il avait qualifiés de forces anticonstitutionnelles de se soumettre à la décision du peuple en invoquant les articles 7 et 8 de la Constitution. D’où sa célèbre injonction de leur sortie « immédiatement ».

Le jour même, le président déchu présentait sa démission et le hirak enregistrait sa plus grande victoire avec l’appui de l’Institution militaire. L’homme a eu un destin unique qui a fait qu’il avait accompagné cette très délicate étape de l’histoire de l’Algérie jusqu’à l’élection d’un nouveau Président et ainsi le retour à la légalité constitutionnelle. Un destin hors du commun, puisque l’homme devait rejoindre son Créateur trois jours seulement après avoir rempli de bout en bout cette mission d’une exceptionnelle difficulté.

Par Abdelmadjid Blidi