<span style='text-decoration: underline;'>Ministère de l’Education nationale</span>:<br><span style='color:red;'>«La réforme du système scolaire repose sur un cadrage stratégique»</span>

A travers un document intitulé «Politique éducative», le département de Nouria Benghabrit a affirmé que la réforme du système scolaire qui s’étend jusqu’à 2030, se base sur un cadrage stratégique des opérations qui seront menées dans le secteur.

Cette démarche qui vise à assoir un enseignement de qualité, a comme objectif d’étudier et trouver des solutions aux problématiques posées à l’école à travers un procédé de visibilité et de lisibilité.

Elle vise aussi l’application des les recommandations des deux conférences nationales d’évaluation de la réforme organisées en 2014 et en 2015.

«(…) tous les systèmes éducatifs dans le monde sont entrés dans une phase de bouleversements, eu égard à la nature des transformations sociétales et la rapidité des innovations scientifiques et technologiques de la société contemporaine», a relevé la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit dans l’avant-propos, mettant ainsi en exergue le caractère impératif de la réforme menée depuis 2003.

Dans ce cadre, le document a rappelé les 400 propositions dégagées lors des ateliers thématiques des deux conférences nationales.

Parmi ses recommandations, il y a celle de relever le défi de la qualité en faveur du plus grand nombre d’élèves possible. «Il s’agit de faire accompagner le processus de démocratisation de l’enseignement par celui de la qualité» pour remédier à certains dysfonctionnements, tels que la déscolarisation (touchant en particulier la tranche d’âge 6-15 ans) et le taux d’échec et de déperdition (touchant surtout les garçons dans le cycle moyen).

La faiblesse des résultats au baccalauréat, avec une moyenne de 45-50% de réussite ces dernières années, soit en deçà des objectifs fixés par la Loi d’orientation, a été aussi évoquée au cours desdites conférences.

Parmi les carences citées par le document, il y a notamment la surcharge d’élèves dans les classes, le déficit en qualification professionnelle des enseignants, la quasi-désaffection de l’option d’orientation scientifique -et surtout technologique- chez les parents et les élèves, la désorganisation du temps scolaire (en principe, 36 semaines d’enseignement au minimum).

Il cite aussi la pratique «anti-pédagogique» du seuil des programmes (ataba) dans le secondaire et ce, pendant 7 années consécutives (2008-2015), conduisant à «la suppression de concepts et de savoirs structurants de certaines disciplines scolaires: physique, maths, philosophie et qui sont d’indispensables pré-requis pour poursuivre des études dans l’enseignement supérieur».

La réforme de l’école nécessite 3 défis

Pour ce qui est de la réforme de l’école, celle-ci a besoin de relever 3 défis. Le document mentionne la refonte pédagogique, «clef de voûte de la réforme, parce qu’elle s’adresse au niveau micro de l’amélioration du fonctionnement de l’école».

Le document détaille ce défi en affirmant que cette refonte est «portée axiologique importante» au recadrage stratégique sur la dimension nationale dans les curriculums et manuels scolaires, impliquant une mise en conformité des contenus d’enseignement avec la Loi d’orientation sur l’éducation nationale.

La même source explique que la bonne gouvernance constitue le 2ème défi à relever. A cet effet, le document relève la densité du système scolaire algérien, soit des effectifs de plus de 8 millions d’élèves et 700.000 fonctionnaires, d’où la nécessité «d’instituer des mécanismes d’autorégulation et de promouvoir de manière constante le dialogue et la concertation au sein de la communauté éducative».

Enfin, le troisième défi porte sur «la professionnalisation des personnels par la formation». Il est question à cet égard, de réviser les cahiers des charges des Ecoles normales supérieures (ENS) pour les adapter aux réels besoins du futur enseignant et de le former sur le plan académique et de l’outiller dans des domaines importants tels que la psychopédagogie, la pédagogie pratique, la psychologie de l’enfant et de l’adolescent, etc.», note le document du ministère de l’Education nationale.