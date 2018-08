On le sait depuis longtemps: Ceux qui veulent cacher leur flagrante incompétence et leur stérile approche de gestion des affaires locales redoublent d’hypocrisie, de discours creux et de gesticulations stériles à chaque nouveau changement de responsable à la tête de la Wilaya. Ils sont à chaque fois plutôt nombreux à vouloir entretenir un épais brouillard sur la scène de leurs élucubrations érigées vainement en mode de gestion efficace du secteur dont ils ont la charge.

Et c’est au final «Grâce à eux», que la ville d’Oran demeure livrée à la fatalité des échecs et des «ratages» en tout genre, ne cessant de subir tous les fléaux et toutes les perversions. Qu’il s’agisse de simples questions d’embellissement d’une façade, du rafistolage d’un trottoir, d’étanchéité d’une toiture d’école , de contrôle du ramassage des ordures, d’entretien d’un espace vert , ou de questions plus complexes liées à l’aménagement urbain ou au suivi d’un grands projet , il est toujours très rare de trouver des exceptions pouvant confirmer la règle, des retards et de la médiocrité dans la prise en charge de la mission.

Et face au triste état des lieux, les oranais se surprennent souvent à applaudir à la livraison d’un projet banal présenté à l’opinion comme un exploit urbain exceptionnel, malgré les sincères motivations et les courageuses initiatives de quelques rares élus locaux véritablement engagés sur le front du renouveau de la ville. A ce jour, bon nombre de dossiers et de grands projets urbains restent en souffrance car ils n’ont pas été initiés, étudiés et lancés dans la clarté, la transparence, la rigueur et les normes les plus élémentaires requises par le métier.

Il suffit de rappeler pour illustrer le propos, les inepties commises et les retards enregistres dans la réalisation de bon nombre d’anciens projets d’infrastructure sociales culturelles, éducatives, sportives…

De la grande Mosquée Ibn Badis à l’ancien hôtel Chateau neuf, en passant par l’échangeur routier d’El-Bahia, les rocades périphériques, la pénétrante de Raz-el-Ain vers le port, la restauration du palais du bey, la faculté de médecine, les nouveaux hôpitaux spécialisés sans oublier bien sur le Palais des congrès ; trop de projets ont connu ou connaissent encore des retards que l’on ne peut expliquer de manière sérieuse et rationnelle. Et jusqu’ici, rares ont été ceux qui évoquent ces vrais problèmes liés souvent aux incompétences, aux défaillances humaines, aux erreurs et au manque de maturation des études techniques, économiques et financières.

Par S.Benali