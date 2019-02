La règle des urgences et des priorités

Quand on les interrogent aujourd’hui sur l’état des lieux de leur cadre urbain, une majorité d’habitants de la ville d’Oran expriment leur déception, mêlée à une certaine lassitude «face aux discours et aux promesses» des responsables successifs. Particulièrement les résidents des grandes cités d’habitat et des quartiers populaires marqués il faut bien l’admettre par une détérioration avancée du paysage urbain et une difficile prise en charge de la maintenance urbaine.

Du ramassage des déchets ménagers à la réfection des trottoirs et des allées, on lit constamment dans les colonnes des journaux locaux des «interpellations» d’habitants de quartier ou de cités réclamant l’intervention du Wali pour régler les problèmes et les désagréments signalés.

Pourquoi s’interrogent bon nombre, certains endroits, parfois des petites ruelles isolées, invisibles au regard du visiteur étranger, font l’objet d’un revêtement flambant neuf et sont trés bien entrevues, tandis que des routes, dans d’autres quartiers, bien plus fréquentées, et abritant même de belles infrastructures sociales, éducatives ou culturelles restent livrée à une dégradation avancée.

C’est par exemple le cas dans les cités des HLM/USTO, ou les rues et semblants de trottoirs à l’intérieur des immeubles sont devenus des pistes poussiéreuses en été et boueuses en hiver. Sans parler du calvaire des caves inondées et du réseau d’assainissement défaillant depuis trois décennies sans que personne ne puisse y remédier.

Même l’axe routier principal reliant le rond-point des trois cliniques aux quartier HLM reste clochardisé, ruralisé, défiguré par les vestiges de poteaux électriques et de vieux piliers de clôture, le squat des trottoirs par les marchands informel, les dos d’ânes anrchiques, et les écriteaux hideux servant d’enseigne aux présumés locaux de «l’emploi des jeunes»….

Malgré les multiples doléances des résidents, et les visites au quartier de quelques responsables de structures concernés, rien de concret n’a été enregistré permettant de répondre aux attentes et aux sollicitations. Sinon par de grandes promesses et engagements accompagnés par des réserves liées à «un financement à dégager», un «marché à finaliser», ou «une planification à respecter»…

Par S.Benali