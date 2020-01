<span style='text-decoration: underline;'>JM Oran-2021</span>:<br><span style='color:red;'>La rénovation du Palais des sports atteint sa dernière étape</span>

Les travaux de rénovation et de mise à niveau du Palais des sports «Hammou-Boutelilis» d’Oran touchent à leur fin pour que le chantier soit livré avant la fin du premier semestre de l’année en cours, a-t-on appris mardi de la direction de cette infrastructure.

La plupart des opérations engagées ont été achevées en attendant de passer au dernier lot inscrit dans le projet de réaménagement, à savoir, la pose d’un nouveau parquet et l’installation de tribunes amovibles, ainsi que 37 caméras de surveillance, a précisé la même source.

La direction du Palais des sports s’est déclarée «satisfaite» de la qualité des travaux réalisés jusque-là, et qui ont touché, entre autres, l’étanchéité, la façade et les vestiaires. Il s’agit de la plus grande opération de rénovation que subit cet important équipement sportif depuis sa construction en 1960, et pour laquelle une enveloppe financière avoisinant les 300 millions DA a été débloquée. Elle a été décidée en prévision des jeux méditerranéens prévus à Oran en 2021, rappelle-t-on.

La dernière fois que le Palais des sports a été rénové remonte à l’an 2002. Ce site a abrité plusieurs compétitions internationales, comme la Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe de handball en 1988, le championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 19 ans en 2005 et les matchs de barrage qualificatifs pour le Grand prix mondial du volley-ball en 2012, pour ne citer que ces épreuves.

D’une capacité d’accueil de 6.000 places, cette salle omnisports est programmée pour accueillir les matchs de basket-ball lors de la 19e édition des jeux méditerranéens programmés du 25 juin au 5 juillet 2021, souligne-t-on de même source.

Outre cette salle omnisports, pas moins de six autres infrastructures sportives d’Oran font l’objet actuellement de travaux de rénovation en prévision du rendez-vous méditerranéen. L’opération reviendra à quelque 1,94 milliard DA, selon les estimations de la Direction locale de la jeunesse et des sports. Oran s’apprête également à réceptionner un complexe sportif d’envergure composé, entre autres, d’un stade de football de 40.000 places, d’une salle omnisports de 6.000 places, d’un complexe nautique contenant deux piscines olympiques et une troisième semi-olympique, ainsi qu’un stade d’athlétisme de 4200 places.