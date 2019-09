La rentrée, et des classes… toujours surchargées?

Comme chaque année, depuis des lustres, la rentrée scolaire est annoncée sous les slogans de la réussite et des «exploits» accomplis pour assurer les meilleures conditions matérielles et pédagogiques au déroulement des classes pour des millions d’écoliers et de lycéens. Comme chaque année, les responsables locaux font état de la réception de nouveaux établissements devant renforcer la capacité d’accueil du secteur et atténuer les surcharges des classes. A Oran, nous disait-on, cinq nouveaux lycées en voie d’achèvement, une trentaine de groupes scolaires et huit établissements d’enseignement moyen (CEM) devraient être réceptionnés en perspective de la prochaine rentrée scolaire. Mais on sait que le fléau de la surcharge des classes, particulièrement dans les nouvelles cités urbaines, ne saurait être éradiqué au rythme des réceptions actuelles d’infrastructures scolaires, insuffisantes et en outre souvent pénalisées par les retards et les malfaçons marquant les chantiers de construction.

Rappelons que l’an dernier, des classes de 48 à 50 élèves étaient signalées un peu partout dans les quartiers de grandes cités d’habitat périphériques de la ville d’Oran, ainsi que dans plusieurs communes de la wilaya. On se souvient qu’en décembre 2017, le Wali d’Oran, Mouloud Cherifi, avait donné des instructions pour la mise en place d’une cellule d’urgence chargée du «lancement et du suivi des projets de réalisation d’écoles et de lycées, en attente».

Avec plus de 800 établissements dont 553 en cycle primaire, 181 au moyen et 81 au secondaire pour un effectif total de 365 000 élèves, le secteur de l’éducation dans la wilaya d’Oran a toujours souffert d’un manque de maîtrise et de suivi rigoureux des opérations programmées pour renforcer les structures d’accueil. Mais l’enthousiasme perceptible l’an dernier, généré par les initiatives et les engagements du Wali nouvellement installé, semble peu à peu s’évaporer, cédant le pas au doute et aux interrogations sur les capacités à pouvoir répondre aux attentes et aux besoins en constante augmentation.

Dans les toutes nouvelles grandes zones d’habitat, regroupant notamment des milliers de familles relogées, après leur évacuation des baraques de bidonvilles, il semble bien probable que les jeunes élèves souffriront encore du déficit d’encadrement en enseignants et du manque de salles nécessaires à la prise en charge correcte de la mission d’éducation.

Sans parler des multiples problèmes qui se posent à chaque rentrée scolaire à de nombreux parents d’élèves déroutés par les incohérences et les tâtonnements permanents du système d’enseignement.

