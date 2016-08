<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span> :<br><span style='color:red;'>La rentrée scolaire concerne 151 000 élèves</span>

La direction de l’éducation pré pare la nouvelle rentrée sco laire 2016-2017, prévue pour le 04 septembre prochain, dans les meilleures conditions possibles. Et ce, afin de faciliter toutes les tâches, tant aux élèves, aux enseignants ou autres personnel administratif.

Cette nouvelle rentrée scolaire, qui concerne quelques 151.000 élèves, tous cycles confondus, connaîtra selon les propos de la première responsable du secteur une nette amélioration, en comparaison avec les années écoulées. En effet, et en premier lieu les établissements secondaires, connaîtront une nette diminution, quant au nombre d’élèves par classe, puisqu’il ne dépassera pas les 24 pour chacune. Notons, qu’à cet effet, un nouveau lycée ouvrira ses portes, à la date de la nouvelle rentrée, baptisé Tahri Mbarek. Celui-ci a été implanté à la zone est de la wilaya. Par ailleurs, deux nouveaux CEM accueilleront les élèves de la localité de Shala, (Tessala) et celle de Merine, alors que cinq groupes scolaires seront également réceptionnés à cette occasion, quatre pour le chef-lieu et un autre pour la daïra de Ben Badis, alors que d’autres infrastructures, dont les travaux se poursuivent, seront également réceptionnées.

Basma.H