Dans l’atmosphère de fin d’été alourdie par les informations sur l’épidémie du choléra et ces rumeurs en tout genre, personne n’a la tête à la rentrée politique. Pourtant dans moins d’une semaine, s’ouvrira la cession parlementaire 2018/2019. Les députés, anciens et nouveaux, sont sans doute impatients de retrouver l’hémicycle et débattre des projets de lois censés mettre le pays sur la voie de la démocratie. Et pour cause, l’opinion publique attend avec au moins la même impatience, de voir ce que donnera la très attendue loi sur les collectivités locales censée donner des prérogatives aux citoyens dans la gestion de leur commune. Il y aussi le non moins fameux règlement intérieur de l’APN dont on attend une plus grande «respiration» politique dans l’hémicycle, avec, là aussi, quelques prérogatives pour les partis de l’opposition représentés au parlement. Ce sont là, les deux principaux textes, avec la loi de Finances 2019 qui donneront le ton à la rentrée politique. Il reste que si tout cela est peut être vrai, il y a lieu de relever que l’Assemblée populaire nationale présentée comme l’un des piliers du système politique nationale, au sens noble du terme, donne l’impression d’être plutôt somnolente et en attente d’instructions d’en haut pour bouger le petit doigt. C’est peut être dur comme constat mais il est clair que les deux premières années de l’actuelle législature ont montré que l’institution n’avait que peu de contenance, tellement l’institution élue sur laquelle sont censées reposer toutes les réformes politiques futures, était quasiment absente des débats. En réalité, il n’y a point de débat pour la simple raison que l’un des acteurs majeur dudit débat a choisi de rester silencieux, en se cachant derrière les vacances parlementaires. Il est vrai, cependant, que traditionnellement le pouvoir législatif opère en réaction à l’exécutif. Ce dernier est aussi en faute sur la question de l’approfondissement, à proprement parler, des réformes. Le retard dans la confection de deux importantes lois citées plus haut et l’absence de toute velléité de débats avec la société civile sur ce sujet précisément amènent à penser que le gouvernement aussi est en grande partie responsable de la situation. Mais cela n’excuse pas le Parlement dont l’une des missions essentielles est de susciter le débat avec les acteurs de la société. Durant tout l’été et à quelques jours de l’ouverture de la prochaine session, force est de constater que rien de tout cela n’a été fait. La question s’impose : à quoi sert l’APN ? : La rentrée scolaire ne sera retardée pour cause de choléra

«La rentrée scolaire aura lieu dans les délais fixés, soit le 5 septembre prochain», a déclaré la ministre de l’Education nationale Nouria Benghabrit hier à Alger, écartant ainsi tout report de l’année scolaire 2018/2019, en raison de l’épidémie du choléra.

Lors d’une conférence de presse à l’issue de la clôture de la conférence nationale des directeurs de wilayas de l’Education, Mme Benghabrit a précisé que les informations communiquées par les instances concernées à leur tête le ministère de la Santé, au sujet de l’épidémie du choléra «n’exigent pas le report de la rentrée scolaire dans les wilayas touchées».

Soulignant que «toutes les mesures ont été prises contre l’épidémie du choléra, non seulement au niveau des wilayas où des cas ont été enregistrés, mais dans toutes les wilayas du pays et ce, sous la supervision des ministères de l’Intérieur et de la Santé, la ministre de l’Education a indiqué que les walis «ont donné des instructions sur l’impératif d’observer les règles d’hygiène pour prévenir cette épidémie».

Rappelant les mesures prises par son département ministériel en prévision de la prochaine rentrée scolaire, la ministre a appelé les responsables locaux au respect des règles d’hygiène et les opérations d’entretien et d’assainissement des réservoirs, des citernes et des sanitaires et cantines.

Mme Benghabrit a indiqué avoir tenu dimanche une réunion avec les directeurs de l’Education des cinq wilayas ayant enregistré des cas de choléra (Alger, Blida, Bouira, Tipasa et Ain Defla), ajoutant qu’elle tiendra une deuxième réunion avec les directeurs de ces wilayas pour «examiner les derniers développements et prendre les mesures préventives nécessaires».

4 ateliers mis en place lors de la rencontre des directeurs des établissements

Réunissant depuis dimanche à Alger les directeurs des établissements éducatifs au niveau national, la ministre de l’Education nationale a donné des orientations pour une meilleure année scolaire.

«Nous avons travaillé jusqu’à une heure tardive hier dans le cadre de ces 4 ateliers. L’objectif étant d’être tous au même niveau d’information. Par l’organisation de ces ateliers, à la veille de cette plénière, nous voulions atteindre un triple objectif: informer, accompagner et réguler», a indiqué la ministre de l’Education hier lors d’une conférence de presse.

La ministre qui a souhaité une bonne reprise et une année scolaire réussie, a rappelé que la reprise qu’elle a entamée avec les directeurs des établissements depuis dimanche, entre dans le cadre de quatre ateliers dédiés respectivement à la nouvelle stratégie de formation, plus particulièrement la multiplication des opérations de formation inscrites dans le plan stratégique national pour une consolidation progressive de la professionnalisation selon diverses modalités et nouveautés des programmes notamment, l’actualisation des curricula qui sera parachevée par l’ adaptation des programmes nationaux, dans le troisième et le dernier palier des cycles primaire et moyen du cursus obligatoire (5ème AP et 4ème AM).

Mme. Benghabrit a souligné aussi l’effort d’adaptation des modalités d’évaluation aux exigences qualitatives de notre système éducatif sera poursuivi dans le sens d’un meilleur équilibre entre dissension formative de (l’évaluation et les aspects liés au contrôle et à la certification. L’éthique et la déontologie, en faisant de la Charte d’éthique du secteur de l’Education une réalité sur le terrain et en remédiant aux pratiques non éthiques, faire également l’un des thèmes des 4 ateliers.

Le dernier atelier s’est consacré à la politique de la rationalisation des dépenses publiques, c’est-a-dire l’utilisation optimale des deniers publics dédiés par une conjoncture financière difficile.

Alger: Noreddine Oumessaoud