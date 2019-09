<span style='text-decoration: underline;'>Crainte par tous pour des raisons diverses </span>:<br><span style='color:red;'>La rentrée sociale promet d’être chaude</span>

Le mois de septembre de cette année paraît encore plus compliqué en raison des aspects politiques, mais également d’une situation économique et financière assez déplorable, aux dires de nombreuses organisations patronales.

Aujourd’hui très calme, fin de saison estivale oblige, le front social promet néanmoins de connaître quelques soubresauts à la rentrée. Soutenu par une mobilisation populaire qui n’a pas trop fléchi ces trois derniers mois, le flan politique de la rentrée devra compter avec un retour à la contestation à grande échelle. La question de la démocratie étant nettement posée par les Algériens, il sera très difficile pour les autorités de l’évacuer. Elle fera immanquablement partie du décor de la rentrée sociale. A côté de ce facteur amplificateur du stress, il y a le côté social qui n’est pas véritablement explosif, mais suscite tout de même quelques inquiétudes. Et pour cause, avec un pouvoir d’achat affaibli, pour cause de dégringolade de la valeur du dinar face aux principales devises, l’euro et le dollar, nombre de travailleurs ne donnent pas cher d’une probable annonce sociale du gouvernement Bedoui, actuellement absorbé par la confection de la loi des Finances 2020. Les travailleurs craignent par dessus tout une inflation galopante susceptible de plomber leurs revenus et accentuer la chute du pouvoir d’achat. Un état de fait qui fait naître de grosses craintes par rapport à la saison automnale traditionnellement propice à la hausse des prix, au moment où les premières dépenses de la rentrée scolaire ont déjà grevé bien des budgets familiaux.

Cette chute qui s’impose à tout le monde dans le pays ne trouve malheureusement pas de résistance. L’Etat ne peut disposer que d’un petit levier à travers la petite aide financière de 3.000 dinars destinée aux familles les plus démunies. Cela ne sauvera certainement pas les 7 millions de pauvres qui, en période de rentrée sociale vivent exclusivement grâce au soutien de l’Etat. Les 3.000 dinars promis risquent de ne représenter rien du tout devant le risque grandissant d’une dépréciation de la monnaie nationale.

Cela pour les catégories sociales les plus défavorisées. Pour ce qui concerne la classe moyenne qui, faut-il le souligner a repris des couleurs ces dernières années, la rentrée sociale est également appréhendée à cause des dépenses qu’il va falloir consentir pour le rendez-vous de la rentrée scolaire. Epargnée par les effets de la crise, cette classe est actuellement sur la ligne de front. Composée de cadres supérieurs, de cadres moyens et de professions libérales, cette catégorie d’Algériens qui ont baigné dans l’aisance des années précédentes souffriront d’une manière ou d’une autre de la baisse annoncé du rythme de la croissance de l’économie.

La centrale syndicale, théoriquement liée aux pouvoirs publics par un pacte économique et sociale, n’est plus que l’ombre d’elle-même.

Les autres syndicats n’ont visiblement pas le moyen de fédérer leur force. Il s’en suivra une sorte d’anarchie syndicale qui n’apportera pas la réponse voulue aux interrogations légitimes des Algériens. Ainsi, face à un front social qui risque de montrer ses crocs, les pouvoirs publics ne peuvent pas compter sur les corps intermédiaires.

Yahia Bourit