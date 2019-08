<span style='text-decoration: underline;'>Crises institutionnelle et économique, Hirak, dialogue…</span>:<br><span style='color:red;'>La rentrée sociale promet d’être chaude</span>

La rentrée sera principalement et éminemment politique. Avec un dialogue, entamé, il y a à peine quelques jours et un mouvement populaire qui a toutes les chances de se réveiller pour peser de tout son poids sur la classe politique, le mois de septembre promet d’être mouvementé.

En cette fin, plutôt calme de la période estivale, le front social ne promet pas moins de connaître quelques soubresauts à la rentrée. Avec un pouvoir d’achat affaibli, pour cause de dégringolade de la valeur du dinar face aux principales devises, l’euro et le dollar, nombre de travailleurs pensent que toute hausse de salaire est déjà «absorbée» par une inflation galopante qui a atteint ces derniers jours des pics inquiétants sur les fruits et légumes et ne risque pas de s’apaiser en raison d’une fin de saison agricole. Un état de fait qui fait naître de grosses craintes par rapport au mois de septembre traditionnellement propice à la hausse des prix.

Plus que l’aspect de la consommation, la rentrée scolaire prévue dans les tout prochains jours, s’annonce pour de nombreux citoyens comme une période dure au plan financier.

De son côté, l’Etat qui ne tardera certainement pas à annoncer son intention d’intervenir auprès des catégories faibles de la société à travers une aide financière de 3.000 dinars, affiche un retrait, voire une forme de résiliation devant les conditions socio-économiques difficiles, qui n’est pas pour arranger les 7 millions de pauvres qui, en période de rentrée scolaire attendent beaucoup de soutien de la part de l’Etat. Les 3.000 dinars versés annuellement, risquent de ne représenter rien du tout devant la hausse des prix des fournitures scolaires.

Cela, pour les catégories sociales les plus défavorisées. Pour ce qui concerne la classe moyenne qui, faut-il le souligner, a repris des couleurs ces dernières années, la rentrée sociale est également appréhendée à cause des dépenses qu’il va falloir consentir pour cet important rendez-vous. Il faut dire que la progression du niveau de vie des cadres moyens et supérieurs, ces dernières années, a tout au plus maintenu un pouvoir d’achat à son niveau d’avant. Il est entendu, estiment les observateurs, que les signes d’aisance matériels constatés dans les grandes agglomérations du pays, cachent assez mal une réalité très nuancée, de sorte à ce qu’on ne sache pas l’impact réel des distributions des richesses au sein de la société et leur effet sur les équilibres sociaux. On aura tout de même constaté un effet d’empêchement du développement de la pauvreté, notamment grâce à des actions de l’Etat, largement subventionnées, à l’image du logement social, notamment. Les voix qui s’élevaient à l’époque pour mettre en garde contre les «effets pervers» d’une politique s’appuyant trop sur l’investissement public et les subventions à tout va, ont eu en partie tort, puisqu’au creux de la crise, il est resté une classe moyenne susceptible d’appréhender avec moins de stress, la prochaine rentrée sociale. Mais qu’on se le dise, à l’orée d’une nouvelle saison scolaire et sociale, l’Algérien est au même point qu’il y a quatre ans, avec en plus une crise institutionnelle sur les bras.

Il faut dire, à ce propos, que la rentrée sera principalement et éminemment politique. Avec un dialogue, entamé, il y a à peine quelques jours et un mouvement populaire qui a toutes les chances de se réveiller pour peser de tout son poids sur la classe politique, le mois de septembre promet d’être mouvementé, même si l’on s’attend à une grosse surprise sur le terrain politique. En effet, on parle d’un changement de gouvernement et une accélération du processus de dialogue. Mais rien n’indique encore une pareille perspective. Les pères de famille qui ont un œil sur les dépenses de la rentrée et un autre sur la politique et l’économie, espèrent voir une réelle détente de la situation avec un retour à la normale avec l’avènement de 2020. Un espoir que jusque-là rien ne nourrit, mais force est de constater que ça dialogue beaucoup, ces derniers jours et cela finira par déboucher sur une solution, dans le courant du prochain mois.

Anissa Mesdouf