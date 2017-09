<span style='text-decoration: underline;'>Il nous a quittés il y a plus d’un mois </span>:<br><span style='color:red;'>La rentrée universitaire à la mémoire du Pr Neddar Bel Abbés</span>

Pour cette rentrée universitaire 2017-2018, l’université Abdel Hamid Ibn Badis de Mostaganem, vient de perdre l’un de ses imminents enseignants et formateurs, Neddar Bel Abbés, récemment, promu au grade de professeur.

Le défunt spécialiste dans la linguistique appliquée, didactiques et sciences de la langue, assurait ses tâches d’enseignant au niveau du département d’anglais de l’université de Mostaganem depuis près de deux décennies. Originaire de Sidi Bel Abbés, et titulaire de son premier diplôme de Master à l’université de Londres, le défunt venait en cette date fatidique, du mercredi 9 août, de terminer sa séance de jogging quotidien. Après s’être douché et récupéré, il fit un malaise cardiaque. Malgré les tentatives des médecins de le réanimer, la mort a eu le dernier mot. Et c’est toute la communauté universitaire en deuil, qui a appris cette triste nouvelle. Connu pour son caractère souriant et surtout, au service de ses collègues et étudiants, le Pr Neddar demeure l’un des pionniers de l’université de Mostaganem, grâce à ses articles publiés et son livre édité en 2004 sur la linguistique appliquée.

M.Bekkar