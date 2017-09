<span style='text-decoration: underline;'>﻿La réaction du Premier ministre était très attendue </span>:<br><span style='color:red;'>La réponse mesurée et cinglante de Ouyahia aux partisans de l’instabilité et du chaos</span>

Le sujet ne pouvait être éludé par le Premier ministre lors de la présentation hier devant le Parlement du Plan d’action du gouvernement. Ouyahia a tenu à répondre à ces voix qui se sont élevées ces derniers temps pour appeler à l’application de l’article 102 de la Constitution.

La réponse a été brève mais cinglante. Les mots bien choisis contre ceux que qualifient Ouyahia de partisans de l’instabilité et du chaos. «L’unité du peuple algérien autour de son président de la République Abdelaziz Bouteflika, est la meilleure réponse aux partisans de l’instabilité chronique et à ceux qui guettent l’avènement du chaos» a déclaré le Premier ministre.

La réponse se voulait à la mesure des attaques de certains cercles qui ont appelé à l’intervention de l’Armée et à ce qu’ils appellent un soulèvement pacifique du peuple. Des personnes qui sont en réalité totalement coupées des réalités du pays et qui ont trouvé dans leur joujou informatique, une manière d’exister et malheureusement de déstabiliser le pays. Des gens qui se prétendant intellectuels et qui pour manier leur verbe et leur phrase ne font plus attention à l’essentiel. Certains se prétendant chefs de partis et ne comptant pas plus de quatre militants, ont trouvé le seul moyen d’exister à travers journaux et face book.

La problématique d’aujourd’hui, se fait entre ceux qui veulent bâtir et ceux qui veulent casser. Ces derniers, veulent profiter des difficultés financières que traverse le pays pour créer la zizanie et les doutes au sein du peuple. Ils ne veulent pas laisser passer ce qu’ils croient être le meilleur moment pour pousser les choses vers le pourrissement et vers le chaos. Ils peuvent se réfugier derrière tous les subterfuges, il n’en demeure pas moins que leur seul objectif est de faire de l’Algérie une poudrière qu’ils aiment bien voir voler en éclats, avant de prendre leurs valises et continuer à déverser leur venin de l’autre côté de nos frontières du nord et de l’ouest.

Un avis et des positions que ne partage pas l’opposition algérienne qui a clairement désavoué les appels de ces fous de clavier. Et même les partis les plus intransigeants dans leur combat contre le gouvernement actuel, ont reprouvé ces appels de haine et de déstabilisation, car, la manœuvre est trop grossière pour passer.

Le Premier ministre; dans son intervention d’hier, a tenu à rappeler qu’à travers son Plan d’action, le Gouvernement «aspire à être à la hauteur du processus de renaissance nationale que mène le Président de la République, depuis près de deux décennies». Face à ces gens qui veulent tout détruire, il y a ceux qui pensent à bâtir, à sortir l’Algérie de cette mauvaise passe, dictée par des éléments extérieurs. Renier le travail qui a été fait jusque-là et le dénigrer comme le font ces personnes, est une grande manipulation qui ne peut réussir car, le travail fait par le président de la République est des plus grands, comme a tenu à le rappeler le Premier ministre. «C’est l’ampleur de cette œuvre et l’importance des fruits qu’elle a générés au profit de nos compatriotes à travers toutes les contrées du pays qui a forgé cette communion solide à travers laquelle le peuple est uni autour de son Président, le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika. Cette unité est en fait, la meilleure réponse aux partisans de l’instabilité chronique et à ceux qui guettent l’avènement du chaos» a martelé Ouyahia.

Le Premier ministre, dans le même ordre d’idées, n’a pas manqué de saluer les services de sécurité, armée, gendarmerie et sûreté nationale. Ouyahia a ainsi salué «tous les personnels de notre valeureuse Armée nationale populaire ainsi que les éléments de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale» rappelant que «c’est grâce à leur engagement et à leurs sacrifices, que notre peuple bénéficie de la sécurité et que notre pays est préservé des troubles qui entourent ses frontières».

Il a également salué la presse nationale et lui a réitéré «les engagements énoncés dans le Plan d’action, pour le développement de cette profession ainsi que pour la consolidation de la liberté d’expression».

Enfin, M. Ouyahia a déclaré que le Plan d’action énonce aussi les démarches qui seront suivies sous l’autorité du Président de la République «pour l’édification autour de l’Armée nationale populaire, d’un potentiel de défense national dissuasif et professionnel».

Nabil.G