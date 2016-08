<span style='text-decoration: underline;'>Gel de la production du pétrole</span> :<br><span style='color:red;'>La réunion de l’Opep à Alger risque d’échouer</span>

La réunion des pays producteurs de pétrole, (OPEP), prévue en marge du Forum international de l’Energie qui se tiendra à Alger, du 26 au 28 septembre prochain, risque de connaître un échec, en raison de manque d’entente des différents pays. Hier l’Iran a affiché son refus de geler la production.

Les 73 pays participants tenteront, tant bien que mal pour la troisième fois se mettre d’accord après l’échec d’un consensus dans la précédente réunion de Doha. Ainsi, la réunion qui regroupera 14 pays (OPEP), risque bien de prendre un autre tournant longtemps souhaité par plusieurs pays qui font face à des conséquences de la chute des prix du baril.

Contrairement à ce que la puissante banque américaine Goldman Sachs, avait estimé dans un rapport établi par ses experts qu’«un accord sur le gel de la production de pétrole entre les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et d’autres pays producteurs pourrait bien être conclu dès septembre», l’Iran, considéré troisième grand producteur du pétrole au sein de l’Opep, a refusé de céder à la décision de l’Organisation et de la Russie qui vise «la stabilisation du volume de la production». Ainsi, la décision de l’Iran ne fera que compromettre les discussions entre les pays membres de l’Opep et hors Opep pour «réduire le volume de leur production» afin d’«enrayer la chute erratique des cours du pétrole ces derniers jours».

Depuis la levée des sanctions internationales et la décision du gel, la République islamique n’a pas cessé d’accélérer ses extractions pour atteindre son objectif d’avant les sanctions qui était de 4 millions de barils par jour. Mais, l’Iran rassure qu’il «ne campera pas longtemps sur sa position», estimant qu’«une fois qu’il récupérera ses parts de marché en Europe et Asie et renouera avec son volume de production affiché avant les sanctions internationale, il sera prêt à parvenir à un compromis avec les autres producteurs ». Cette information a favorisé la remontée des cours du brut durant les dernières séances.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison d’octobre a augmenté de 1,63 % pour s’établir à 49,96 dollars, tandis que le WTI pour la livraison de la même échéance est cédé à plus de 48 dollars. Mercredi, les cours du pétrole ont ouvert en nette baisse à New York dans un marché pessimiste avant les chiffres hebdomadaires sur l’état de l’offre américaine et par crainte d’une nette hausse des réserves de brut. Vers 13H05 GMT, le cours du baril de «light sweet crude» (WTIWTI Le West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en octobre baissait de 73 cents à 47,37 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).

Wahida Oumessaoud