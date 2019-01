<span style='text-decoration: underline;'>MCO</span>:<br><span style='color:red;'>La réunion responsables Hyproc/actionnaires reportée</span>

La réunion qui devait regrouper les actionnaires du MCO et les responsables de l’entreprise Hiproc Shipping pour étude des détails concernant la signature du protocole d’accord déjà conclu entre les deux parties, n’a pas eu lieu comme prévu.

Cette réunion a été reportée à jeudi prochain. Ce report a mis mal à l’aise certains dans la bâtisse du MCO et même les supporters qui attendent avec impatience cette réunion, pour se fixer sur l’avenir de leur club. Des échos font état que le premier responsable d’Hyproc veut voir plus clair sur les modalités de prise de gestion du club d’El Hamri. En attendant, l’équipe se prépare, loin des tracas pour préparer les prochains matchs, à savoir, 4 matchs programmés en l’espace de 11 jours. En effet, les Hamraoua se préparent pour aller défier le MOB pour le compte de la 18ème journée du championnat de ligue Une. Quatre jours plus tard, les Rouge et Blanc d’El Hamri, accueilleront la JS Saoura le mardi 22 janvier avant de recevoir l’USMBA le vendredi 25 janvier. Cela, sans omettre de compter le match des 1/8èmes de finale de la Coupe d’Algérie prévu vers le 29 janvier. Du pain sur la planche pour les coéquipiers de Frifer et surtout pour Belatoui, appelé à bien gérer la situation. Le coach hamraoui devra bénéficier du retour de certains joueurs blessés et compte bien avoir sous la main les nouvelles recrues hivernales, à savoir, Vivien, Mohammedi, Aouedj et Benamara. El Mouadene est aussi annoncé pour renforcer l’effectif du MCO. Ce dernier qui a résilié son contrat avec la CABBA, devait parapher son contrat hier. Le président Belhadj de son côté, fait tout son possible pour payer les dettes du club et ce, afin de permettre la qualification des nouvelles recrues. Les camarades de Sebbah qui n’ont pas bénéficié de repos depuis la reprise, s’entrainent régulièrement jusqu’au jour du départ pour Bejaia pour affronter le MOB. Pour peaufiner la préparation de sa troupe, Belatoui a programmé une joute amicale qui mettra aux prises en principe son équipe à la jeune formation de Tighennif, afin d’avoir un match dans les jambes. Ce match amical est prévu ce lundi sur la pelouse du stade Zabana. Une bonne opportunité pour le coach d’El Hamri pour aligner et voir à l’œuvre les nouvelles recrues. En somme, Belatoui ne veut rien négliger, sachant très bien que la deuxième quinzaine du mois de janvier ne sera pas de tout repos, voire décisive pour son équipe. Le responsable de la barre technique compte insister beaucoup sur le volet psychologique et pousser ses joueurs à se transcender et à faire preuve de concentration sur le terrain, à commencer par le match du MOB où le faux pas est interdit.

B.Sadek