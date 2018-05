<span style='text-decoration: underline;'>Retraités du CLA</span>:<br><span style='color:red;'>«La revalorisation des pensions à 2,5% demeure insignifiante»</span>

La section CLA des retraités dénonce ce qu’elle qualifie de simulacre d’augmentation des pensions de retraites pour l’année 2018. Ainsi, la section CLA des retraités réitère sa revendication d’un pouvoir d’achat décent, le droit à la santé et le doit à une vie digne pour les retraités.

Dans un communiqué les retraités du CLA d’Alger estiment que «toutes les augmentations annoncées n’atteignent pas les 1000 DA, du fait que le calcul se fait sur un pourcentage de l’avantage principal c’est à dire celui figurant sur la feuille de notification du retraité lors de son départ à la retraite : un retraité qui aurait eu 17 000 DA au départ et qui bénéficie des 5% aura une augmentation de 850 DA brut celui qui aurait eu une pension de 12 000 DA aura une augmentation de 600 DA brut!».

Les retraités du CLA soulignent que cette revalorisation maintient dans la précarité les petites retraites, pour cette tranche des retraités c’est la survie avec une inflation atteignant les 6%; même le droit à la santé est remis en cause, vu le nombre en hausse des médicaments non remboursables, tout comme ces « augmentations » n’améliorent guère la qualité de vie des retraités bénéficiant d’une retraite moyenne dont font partie les enseignants. « Pour justifier ces dérisoires augmentations, on nous avance une fois de plus la situation catastrophique des finances de la CNR due entre autres à la sortie en masse des travailleurs en retraite anticipée. », indiquent-ils avant d’ajouter « cela passe par la revalorisation annuelle qui tient compte de l’inflation et qui passe par l’exonération ou réduction du taux de l’I.R.G qui actuellement tire vers le bas les petites et moyennes pensions ». La section CLA lance un appel vers les différentes sections et associations de retraités pour des actions communes. « Tout comme notre section appelle les enseignants retraités à se rapprocher d’elle pour briser l’isolement et faire agir la solidarité », concluent-ils.

À rappeler que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali avait annoncé le 8 mai passé une revalorisation des pensions de retraite pour l’année 2018, ainsi il sera maintenue et sera modulable avec des taux allant de 0,5 à 5% en fonction du montant de la pension. « Contrairement aux années précédentes au cours desquelles un taux unique était appliqué pour la revalorisation des pensions de retraite, le taux pour l’année 2018 est modulable et sera encore plus avantageux pour les petites pensions », avait précisé M. Zemali.

Selon le ministre, il y aura 5% de revalorisation pour les pensions de moins de 20 000 DA, 2,5% pour les pensions de 20 000 à 40 000 DA, 1,5% pour les pensions de 40 000 à 60 000 DA, 1% pour les pensions de 60 000 à 80 000 DA et 0,5% pour les pensions de plus de 80 000 DA. L’incidence financière de cette revalorisation est de l’ordre de 22 milliards DA, a ajouté M. Zemali, précisant que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika « a décidé du maintien de cette revalorisation dans le but de conforter le pouvoir d’achat des retraités, malgré la situation financière difficile du pays ».