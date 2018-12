<span style='text-decoration: underline;'>Guitouni à propos de la tarification de l’énergie :</span>:<br><span style='color:red;'>«La révision des prix n’est pas à l’ordre du jour mais ça peut venir»</span>

Les questions autour de l’augmentation de la tarification de l’énergie continuent d’alimenter le débat. Après les déclarations du p-dg de Sonelgaz, Mohamed Arkab, où il avait affirmé récemment que les prix du gaz et d’électricité seront augmentés tôt ou tard, c’est au tour du ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni de s’exprimer sur le sujet.

Arkab avait affirmé qu’il était impératif de revoir la tarification de l’électricité, indiquant que les prix actuels ne permettent pas à Sonelgaz d’assurer l’autofinancement de son programme d’investissement.

Le ministre qui abonde dans le même sens que M. Arkab, confirme une possible révision à la hausse des prix à l’avenir et qui touchera les gros consommateurs.

Ayant pris part hier à la rencontre avec les responsables et cadres de la Société algérienne de distribution de l’électricité et gaz (SDC, filiale de Sonelgaz), M. Guitouni fait savoir que la révision des prix n’est pas à l’ordre du jour, mais ça peut venir.

« L’augmentation des prix de l’électricité n’est pas à l’ordre du jour du gouvernement mais elle est envisageable à l’avenir dans le cadre de la révision du système des subventions», a annoncé le ministre lors d’une conférence de presse, tenue à la même occasion.

Le membre du gouvernement précise en outre que l’augmentation touchera les gros consommateurs, c’est-à-dire, ces derniers vont payer le prix réel de l’électricité et du gaz. «Au jour actuel, il n’est pas question (d’augmenter les prix de l’électricité), mais ça peut venir quand on aura ciblé quels sont les ménages qui méritent d’avoir la tranche sociale de 125 kWh et quels sont les ménages qui doivent payer l’électricité à son juste prix», détaille le ministre.

M. Guitouni a affirmé que Sonelgaz applique un tarif subventionné très réduit sur les consommations ménagères de moins de 125 KWh par trimestre.

«Tout le monde en Algérie bénéficie de la tranche sociale, ce qui est anormal. Ca devrait aller vers les gens nécessiteux», a soutenu le ministre.

« Chaque année, la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg) demande au gouvernement de revoir les tarifs de l’électricité suite aux doléances du groupe Sonelgaz. «C’est au gouvernement de décider. Mais pour l’instant, il n’a pas décidé (…) ça viendra. Il y a d’autres pays qui l’ont fait avant nous à l’instar de l’Egypte (…). Mais il faudrait aller doucement et ne pas se précipiter», a-t-il détaillé.

Par ailleurs, lors de son allocution d’ouverture de la rencontre avec les responsables de la SDC, le ministre s’est adressé au P-dg du groupe Sonelgaz, Mohamed Arkab, en lui demandant de «ne pas se soucier» concernant les prix: «Les plans d’urgence (relatifs au programme d’investissement) ont été approuvés et sont financés par des ressources publiques. N’ayez pas d’inquiétude M. Arkab: Sonelgaz c’est L’Etat et l’Etat c’est Sonelgaz».

«Vous n’avez pas à vous faire des soucis pour les prix. Vous faîtes des propositions sur les tarifs mais ce n’est pas à vous de les définir. C’est l’Etat qui décide, à travers la Creg, de changer les tarifs», a fait valoir M. Guitouni.

Il est à préciser que le différentiel entre le coût de l’électricité, produite à 12 dinars/KWh, et le prix de vente qui est de 4 dinars, est pris en charge par l’Etat, le seul à pouvoir définir la politique de prix sur le marché énergétique national.

Alger: Samir Hamiche