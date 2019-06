Le monde de l’entreprise en Algérie, vit des moments difficiles ces derniers mois. C’est le moins que l’on puisse dire, à voir la triste mine que font beaucoup d’opérateurs économiques qui ne savent pas quoi penser, ni d’ailleurs quoi faire face à la situation complexe que vit le pays au plan politico-économique. Il faut dire que si la lutte contre la corruption est, en soi, salutaire et réclamée par l’ensemble de la communauté nationale, elle n’en n’a pas moins des répercussions négatives sur le marché de l’emploi. Et pour cause, l’emprisonnement d’hommes d’affaires et d’anciens hauts responsables de l’Etat, pourrait révéler la détermination de la Justice à en finir avec la criminalité en col blanc, mais affecte aussi les milliers de travailleurs qui voient leur avenir immédiat baigné dans l’incertitude. En effet, il est entendu que les entreprises dont les patrons sont actuellement incarcérés dans la prison d’El Harrach, tournent au ralenti pour certains et sont carrément en voie de fermeture pour d’autres.

Le gouvernement qui a pris conscience de cet état de fait, entend aller au secours des travailleurs, en faisant en sorte à maintenir l’outil de production en état de marche, aux fins de garantir l’approvisionnement du marché et aussi et surtout, garantir les postes d’emplois dont dépendent des milliers de familles algériennes. L’attitude de l’exécutif est d’autant plus nécessaire qu’il faille faire très attention à ce que les travailleurs ne paient pas la facture d’une lutte censée justement nettoyer l’économie d’un mal endémique pour le bien de toute la collectivité nationale. Et les employés des entreprises concernées par l’investigation ne devraient pas finir comme leurs patrons.

Cela étant, il faut absolument que l’ensemble de la société fasse montre de vigilance et veille à ce que le gouvernement Bedoui aille jusqu’au bout des promesses qu’il a faites aux travailleurs. La solidarité avec tous les travailleurs qui risquent de perdre leurs emplois, en raison de la situation actuelle, doivent faire l’objet d’une solidarité sans faille de la part de l’ensemble de la collectivité nationale. En effet, si le mouvement populaire s’est bâti sur le principe de la solidarité citoyenne, il est clair que celle-ci doit s’exercer sur tous et plus spécialement sur les plus faibles d’entre nous. La Révolution du sourire ne doit laisser personne sur le bas-côté de la route.

Par Nabil.G