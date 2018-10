<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>La rougeole fait son apparition</span>

La rougeole a fait de nouveau son apparition dans la wilaya de Mostaganem, à l’instar des autres régions du pays. Cette maladie contagieuse touche les enfants et les adultes.

Déjà depuis quelques mois, des centaines de personnes atteintes de la rougeole, ont été soignées à l’hôpital de Mostaganem et selon des sources bien informées, quatre patients sont morts. Vendredi dernier, plus de dix personnes adultes et enfants atteintes de la rougeole, étaient gardées aux services des urgences médicales, car, le service contagieux de l’hôpital «Che Guevara» était saturé à cause des nombreux malades, porteurs du virus de la rougeole.

Les personnes non vaccinées, sont les plus touchées. Aussi, ledit hôpital qui date depuis l’époque coloniale, ne peut assurer une couverture médicale de façon quasi-efficace pour les malades de la wilaya devant être hospitalisés, en dépit des efforts des responsables de la Santé.

C’est pourquoi les ministères concernés, doivent accorder les crédits prévus pour l’achat des instruments et matériel médicaux devant permettre l’ouverture et la mise en fonction du futur hôpital de deux cent quarante lits sis à Kharrouba – Mostaganem. Pour rappel, la construction de cet hôpital a commencé en 2006. Les travaux ont connu des arrêts pour différentes raisons.

L’urgence d’ouvrir cet hôpital s’impose, compte tenu de la démographie galopante et l’apparition de nombreuses maladies.

Charef.N