<span style='text-decoration: underline;'>﻿Au bout Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>La route de la Corniche </span>

La station balnéaire d’Aïn El Türck assoira sa réputation dès 1885, lorsque la route du littoral surnommée «la route de la Corniche», fut réalisée, pour être reliée à Oran d’abord par la diligence, puis le tramway, le bouyouyou, ensuite l’autocar de la SOTAC, dont les anciens Oranais s’en rappellent avec nostalgie.

Sa réputation, grandira au fur et à mesure que la zone prend de l’ampleur, que ses merveilleux sites sont découverts et bien sûr par l’ambiance particulière qui y régnait désormais dans cette station balnéaire typiquement française, où casinos, restaurants et hôtels ajoutaient de la féerie à cet endroit. Ain El Türck redevenait Algérienne en juillet 1962. Mais auparavant, Le Beau Séjour, l’allée des villas, le Palm-Beach, autant d’endroits qui sont la mémoire d’une région, offraient des séjours inoubliables aux populations qui venaient, l’espace d’un séjour, goûter aux plaisirs de la mer et ses pêcheries et dansaient dans les bals dans les longues soirées d’été (le Casino de Paradis Plage). Ainsi, ces années de rêve prirent fin pour ces colons restituant ce magnifique endroit à ses véritables propriétaires.

L’enchantement que provoquait pour ses visiteurs, continuera même après le recouvrement de l’indépendance, avec d’interminables soirées artistiques animées par les chantres de la musique oranaise les Blaoui et Wahby, deux seigneurs de la chanson oranaise. Certes, la zone se vidait en hiver, les villas abandonnées n’étaient occupées qu’en été par les familles oranaises qui venaient passer leurs vacances. Mais au fil des ans, les villas ont été réoccupées par des nationaux qui y habitaient désormais à longueur d’année. D’autres hôtels virent le jour, préservant toujours le même cachet à cet endroit, la joie, la gaieté, le repos et surtout, une ville noctambule. Les mœurs changent, l’exode rural a été une occasion pour certains de s’installer dans cette ville balnéaire ramenant de nouvelles coutumes. Oran sans Ain El Türck n’est pas Oran et la Corniche sans Ain El Türck, n’est pas la Corniche. Dit-on. La station balnéaire d’Ain El Türck, littéralement la fontaine des Turcs, ou plus communément selon un langage dialectal, «Ayoun torck», est certainement la plus prisée et la plus connue des stations algériennes. C’est l’émeraude du collier qui fait la beauté d’Oran. Avec une population estimée actuellement à environ 105 milles âmes, elle attire lors de chaque saison estivale, plus de 10 millions d’estivants toutes régions confondues. A la seule évocation du nom d’Aïn El Türck, on est renvoyé à l’idée de vacances, la mer, le soleil, le farniente, les hôtels et les belles soirées nocturnes. La réputation d’Aïn El Türck ne s’est jamais tarie, même si le béton a remplacé les belles toitures en briques rouges et les jardins fleuris. Toutefois, elle demeure pour des millions de familles algériennes, une destination de choix pour un séjour en mer, pour ce qu’elle offre comme commodités, de transport, d’hébergement et de sécurité. La commune se distinguait autrefois par ses belles kermesses organisées à chaque fin de saison estivale, et lors desquelles des troupes musicales venues même de l’étranger se produisaient sur l’esplanade du centre de la ville. Et de ses vendeurs de beignets à la confiture qui sillonnaient les plages.

A l’origine, la plaine d’El Eurfa

Historiquement, la commune d’Aïn El Türck fut créée dans la plaine de l’Eurfa, devenue ensuite un centre de population européenne puis officiellement une commune à part entière à partir de 1856. Elle comptait huit sources d’eau limpide. Les deux sources d’Ain Ouzel à Cap Falcon, Ain Ouansar, Source St Maurice, Ain Türck, Ain Atrouss (Clairefontaine), Source Bally (Bouisseville) et Source St Roch, une source thermale aux nombreuses vertus. Les premiers colons qui s’y sont installés, ont fait de la région, une véritable commune avec toutes ses administrations. De nouveaux quartiers sont ainsi nés, on citera, Akid Abbas (Bouisseville), Les Pins ou Haï Es Sanouber (Trouville), Paradis Plage (la Colombière), Aïn Safia (Claire fontaine), Saint Germain, Cap Falcon avec son célèbre phare, qui font actuellement figure de lotissements huppés. Ces anciens colons, Tella, Bouiss, Debaux, Perrin, Calderon et Vassas (ce dernier fut le premier maire d’Aïn El Türck qui donna son nom à la place Vassas située entre le quartier En Nakhil et Haï Nakous), côtoyèrent les premiers autochtones d’Aïn El Türck que sont les familles «Ali Larbi», les ancêtres des «Touil», «Bouchiba», «Belmeddah», «Boutella» etc. La ville s’agrandira ensuite avec de nouveaux quartiers à l’exemple de Douar Nakouss et douar Maroc où se concentra une forte population hétéroclite. A propos de Douar Maroc, celui-ci tira son nom de la population marocaine qui s’y installa, et se spécialisa dans l’agriculture en transformant les espaces dunaires en de véritables maraîchers. Les habitants d’Elayoun s’approvisionnaient principalement chez eux en fruits et légumes: les tomates, poivrons, melon, cantaloup étaient cultivés en quantité et cédés à bas prix. Le poisson se vendait également à des prix dérisoires. C’était l’âge d’or d’Ain El Türck.

Karim Bennacef