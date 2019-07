<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>La route du port sera réceptionnée en juin 2020</span>

Le projet de la route du port reliant le port au 4ème boulevard périphérique sera réceptionné en juin 2020, a-t-on appris jeudi dernier lors de la visite du ministre des Travaux publics et des transports, Mustapha Kouraba. Le taux d’avancement du projet est à 82% actuellement. Notons que cette route est composée de plusieurs sections, notamment, une digue maritime (1760 m), section routière (3520 m), tranchée couverte (950 m), viaduc (692 m) ainsi qu’un tunnel (de 1592 m).

Le Ministre a inspecté le projet, en affirmant que c’est un véritable acquis pour Oran, il a salué le travail effectué par la société turque (Makyol). Concernant le taux d’avancement du projet, la digue marmite est à 96%, le tunnel (98%) alors que le viaduc est à 10%. Il est a rappelé que la route du port qualifié par certains spécialistes de projet du siècle dans la capitale de l’Ouest est l’un des grands projets structurants du secteur des Travaux Publics. Ce projet a souffert pendant des mois d’un financement insuffisant en raison de la conjoncture actuelle du pays, ce qui a pénalisé les travaux menés par le groupe composé de la société turque «Makyol» et celle des Grands œuvres d’art «Engoa».

Cependant, tout est rentré dans l’ordre récemment, quand la société turque a bénéficié de paiements. Pour rappel, une autorisation de programme de 40 milliards de dinars a été allouée pour la réalisation de la pénétrante autoroutière du port d’Oran. Le projet une fois achevé, va permettre de fluidifier la circulation des poids lourds, en créant un deuxième accès à l’enceinte portuaire et de réduire substantiellement la pression enregistrée sur le réseau existant. Selon l’Agence Nationale des Autoroutes (ANA), la réévaluation a été nécessaire du fait des changements introduits, prévoyant de réaliser un deuxième tunnel à double voie, d’une longueur de 1.680 mètres, afin d’éviter le déplacement d’un ensemble urbain avec les différents réseaux, opération s’avérant coûteuse.

Le projet révisé prévoit de réaliser un accès, reliant la nouvelle pénétrante au rond-point des Falaises, par le biais d’un ouvrage d’art. L’objectif étant de promouvoir le secteur du Tourisme à travers d’autres projets prévus pour ce secteur, comme la future Marina. La réévaluation a pris également en compte la consolidation des travaux supplémentaires du projet afin de le doter d’équipements divers, répondant aux standards internationaux. Les trois objectifs principaux de ce projet sont la réalisation d’une nouvelle route portuaire sur la Corniche-est d’Oran vers la 1ère et 2ème rocade, la fluidification de la circulation de poids lourds dans la zone urbaine de la ville d’Oran, en pleine expansion, ainsi que la création d’échanges rapides entre le port d’Oran et les limites de la wilaya, en passant par les 02 rocades et la bretelle autoroutière d’Oran. Cette autoroute de 26 km sera réalisée également en complément de l’autoroute Est-Ouest, pour desservir les pôles économiques, port d’Oran, les ZI de Béthioua et d’Oued Tlélat et impulser une dynamique économique à la région.

La nouvelle aérogare internationale sera opérationnelle avant l’été prochain

La nouvelle aérogare internationale «Ahmed Benbella» d’Oran sera opérationnelle avant l’été prochain, a annoncé jeudi le ministre des Travaux publics et des transports, Mustapha Kouraba. «La nouvelle aérogare internationale d’Oran sera opérationnelle avant l’été prochain. Dès la prochaine saison estivale, les passagers auront le loisir d’apprécier cette infrastructure moderne», a déclaré le ministre à la presse, à l’issue d’une visite qu’il a effectuée sur site.

Il est à noter que la particularité du projet de la nouvelle aérogare d’Oran réside dans l’utilisation de l’énergie solaire avec la pose d’un plafond d’une superficie de 13.000 m de panneaux photovoltaïque, ce qui rend cette structure unique en son genre en Algérie. Ce projet qui figure parmi les projets structurants de la capitale de l’Ouest répond au souci de désengorger l’actuel aéroport, dont la capacité réelle est de 800.000 passagers par an, alors que dans les faits et de par sa vocation régionale, il dépasse les 1,2 million de passagers par an.

Une fois achevée, la nouvelle aérogare sera destinée aux vols internationaux, elle sera suivie d’une autre opération, consistant à relooker l’actuelle aérogare qui sera réservée au trafic intérieur. Une fois les deux projets livrés, les capacités d’accueil atteindront 04 millions de passagers par an, extensible à 06 millions selon les besoins. La nouvelle aérogare s’étend sur une superficie de 49.000 mètres carrés. Deux pistes d’une largeur de 45 m et d’une longueur respectivement de 3.660 et 3.000 mètres constitueront l’aire d’atterrissage et de décollage avec 16 positions d’aéronefs.

En outre, un parking à étages et plusieurs autres sont prévus sur le site. Cette nouvelle infrastructure permettra de traiter simultanément 06 vols grâce à 06 trains d’embarquements directs depuis et vers l’avion. Par ailleurs, 33 boxes d’enregistrement seront réservés aux différentes compagnies aériennes. Dans ce cadre, il est prévu la pose de panneaux solaires de haute technologie en matière de production de l’énergie, sur une surface-plafond de 13.000 m2 sur un total de 15.000 m2 de superficie bâtie. Ces panneaux assureront 25% des besoins de cette aérogare en électricité.

Le reste de la surface bâtie sera aménagé en espaces verts à titre décoratif. Pour rappel, le coût du projet est estimé à 21 milliards de DA, scindé en trois lots, ceux de la réalisation de la nouvelle aérogare, de réaménagement de l’ancienne utilisée actuellement aux vols internationaux qui sera reconvertie pour les vols intérieurs et de réalisation d’un bloc de gestion des marchandises et l’aménagement d’espaces de fret, de stockage et de traitement qui permet d’augmenter le volume de traitement des marchandises de 2.000 tonnes, actuellement à 15.000 par an. Fethi Mohamed