<span style='text-decoration: underline;'>4ème vendredi de mobilisation </span>:<br><span style='color:red;'>La rue dit «non» au report de la présidentielle</span>

Toute l’Algérie s’est levée comme un seul homme pour répondre à la décision du président de la République de reporter l’élection présidentielle et engager un processus de dialogue destiné à déboucher sur une nouvelle République. Le peuple dit clairement «non» à l’option du report du scrutin. En fait, à voir le déferlement des centaines de milliers de citoyens dans la très grande majorité des villes du pays, force est de constater que l’on n’est pas là devant un phénomène de manifestation de rue, mais dans l’expression pleine et entière du peuple algérien. Les moyens qu’il a fallu déployer pour convaincre une très large majorité de citoyens importent peu. Le constat de visu, fait que le court débat engagé entre les partisans de la conférence nationale inclusive et les contradicteurs de cette option, a été tranché, hier, dans la rue. Les Algériens ne semblent pas avoir été convaincus par le report de la présidentielle et réclament un changement bien plus rapide que celui préconisé par le gouvernement de Nourreddine Bedoui.

Cette nette impression de fin de non-recevoir s’est matérialisée dans les nombreux slogans, écriteaux et banderoles déployés par les manifestants. De par leur multiplicité, parfois avec des mots durs et par moment avec un certain humour, les citoyens d’Alger, Oran, Constantine, Tiaret et partout dans le pays, ont donc souligné leur détermination à ne pas marcher avec le processus dialoguiste entrepris par le gouvernement.

Les apports de Lamamra et Brahimi n’auront visiblement pas pesé sur la balance, de sorte que ces deux prestigieuses personnalités de la diplomatie algérienne n’ont pas été gâtées par les marcheurs des quatre coins du pays.

Ainsi, à partir de 12 heures jusqu’à la fin de la journée, des millions d’Algériens ont battu le pavé et donné leur réponse au gouvernement. Il faut dire que même si ce scénario était prévisible par le pouvoir, il reste qu’il met toute la classe politique nationale devant le défi de trouver une solution rapide et efficace à la crise qui peut devenir institutionnelle si, entre temps, les politiques ne parvenaient pas à s’entendre sur une démarche consensuelle. L’opinion nationale qui joue là, son rôle d’arbitre et de contrôleur vigilent de l’action publique, attend des initiatives concrètes pour donner du sens à la revendication d’une démocratisation effective du système.

Le gouvernement Bedoui qui doit certainement prendre acte de la mobilisation historique des Algériens, est tenu de produire un discours et une approche pragmatique à même d’influer sur les «leaders» qui «théorisent» présentement les actions de la masse des citoyens. Il est entendu que le vrai combat est celui de la conviction de l’autre de la nécessité de s’asseoir autour d’une table et de discuter. Même s’il est admis que la rue a rejeté la classe politique, pouvoir et opposition, elle n’est pas non plus sourde à des propositions sincères qui lui viendraient de cette même classe politique.

Cela, pour dire que la balle est dans le camp du gouvernement qui devra en un temps très court, trouver les mécanismes à même de créer une ambiance véritablement sereine, pour reconstruire la confiance qui manque terriblement depuis le 22 février dernier. 4e vendredi de mobilisation.

Younes Rahal