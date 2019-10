<span style='text-decoration: underline;'>Oran </span>:<br><span style='color:red;'>La rupture de médicaments contre le Sida est due à «une surcharge régionale» sur le CHUO</span>

La rupture de médicaments contre le Sida au niveau du service des maladies infectieuses du CHU d’Oran est due à «une surcharge régionale» avec l’affluence de malades des wilayas de l’Ouest et du Sud-ouest, a indiqué le directeur du CHUO, Hadj Boutouaf dans une déclaration à l’APS.

Une trentaine de malades qui n’avaient pas pu se procurer des médicaments, avaient manifesté dimanche devant la direction de l’hôpital où ils avaient été reçus par le directeur de l’établissement qui leur a affirmé avoir pris des mesures pour acquérir les quantités nécessaires et couvrir les besoins de tous les malades jusqu’à la fin de l’année 2019.

«Il s’agit d’une mesure que nous avons prise pour ne pas léser les patients, mais l’organisation de la prise en charge sur le plan régional doit être revue», a souligné M. Boutouaf.

En effet, la région Ouest et Sud-ouest dispose de quatre centres pour la prise en charge des malades du Sida, à savoir Oran, Tlemcen, Sidi Bel-Abbes et Bechar, a-t-il expliqué, faisant savoir que les wilayas de Relizane et de Mostaganem sont rattachées à Oran. Ainsi, le CHUO, appelé à prendre en charge 1.332 malades dont plus de 900 malades d’Oran (38 ressortissants étrangers), 223 de la wilaya de Mostagamen et 181 de Relizane, se voit accueillir un total de 3.521 malades dont 2189 de wilayas disposant de centres de référence.

Pour sa part, la présidente de l’association «Rêve de vivre positif» pour le soutien des personnes vivant avec le VIH, Azzi Ahlem, qui a encadré la manifestation de dimanche, a affirmé qu’il était «difficile d’orienter vers un autre centre des malades traités depuis 10 à Oran», suggérant que les nouveaux cas soient orientés vers les autres centres de référence.

La rupture du traitement peut avoir des répercussions néfastes sur la santé des malades, a-t-elle rappelé, citant deux malades qui se trouvent dans un état jugé grave faute de médicament.