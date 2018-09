La «ruralisation» galopante

L’aménagement de la rue des Aurès, ex La Bastille, l’embellissement du boulevard de l’ALN (ex Front de mer), la restauration de la salle de cinéma Marhaba , ex Escurial, l’extension de la places du 1er Novembre, ex-place d’armes, sont des projets qui figurent en tête des actions prioritaires inscrites dans l’agenda des autorités locales. . Le président de l’Assemblée populaire communale d’Oran, M. Noreddine Boukhatem, a en effet toujours insisté sur cet impératif de «reconquête des espaces publics de la ville» longtemps livrés à une dégradation et à une «clochardisation» indigne des ambitions de la grande cité oranaise. Engagé dans le combat pour la promotion de l’image de la ville, le Maire d’Oran ne rate aucune occasion d’appeler et de mobiliser tous les acteurs autour des impératifs de «valorisation du patrimoine et d’amélioration du cadre de vie des habitants». Il se trouve malheureusement, comme le dit l’adage, qu’une «seule hirondelle ne fait pas le printemps». Car parmi les acteurs concernés, élus locaux aux APC, APW et APN, cadres gestionnaires des différents services impliqués, membres du mouvement associatif local, anciens hauts fonctionnaires et «notables» présumés, dirigeants locaux et militants de partis politiques.. et bien d’autres énergumènes faussement installés au chevet de la cité, rares sont ceux qui restent véritablement et sincèrement engagés dans ce front du développement local à travers une véritable stratégie de changement dans les pratiques et les mentalités qui depuis des décennies ruinent les efforts et les initiatives. On sait que les oranais continuent toujours d’appeler les repères urbains les plus célèbres par leur nom d’origine datant de l’époque coloniale. La rue «La Bastille», le marché Michelet, boulevard Front de mer, place Hoche, rue d’Arzew, la cathédrale, etc… Un premier symptôme d’une incapacité sociale collective à pouvoir engager et assumer une dynamique de rupture et de changement devant en même temps nourrir une stratégie de développement local axée sur la modernité et le progrès social. Par ailleurs, depuis l’indépendance, la «ruralisation» galopante, conjuguée au recul de la citoyenneté responsable et au déficit de compétences, n’a jamais permis aux grandes villes comme Oran d’intégrer les thématiques de la «composition urbaine» permettant d’assurer la cohérence, la visibilité et l’identification de l’espace urbain avant toute intervention. La politique de «gestion des urgences» a fini par s’installer, par s’imposer, le plus souvent au détriment des règles et des instruments de régulation tels que le PDAU (plan directeur d’aménagement urbain) ou les POS (plan d’occupation des sols) qui ne sont presque jamais respectés. Mais c’est là un autre débat. Répondre Transférer.

Par S.Benali