<span style='text-decoration: underline;'>Coupe du monde </span>:<br><span style='color:red;'>La Russie met déjà le cap sur les 8es, l’Egypte de Salah à terre</span>

Après sa large victoire contre l’Arabie Saoudite (5-0), la Russie a dominé sans trembler l’Egypte de Mohamed Salah (3-1) ce mardi. Avec ces deux succès, le pays hôte a fait un grand pas vers les huitièmes de finale.

Russie-Egypte : 3-1

Buteurs : Fathy (csc 47e), Cheryshev (59e), Dzyuba (62e) / Salah (73e). russie : Akinfeev – Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov – Zobnin, Gazinskiy – Samedov, Golovin, Cheryshev – Dzyuba

Egypte : El Shenawy – Fathi, Gabr, Hegazy, Abdel-Shafi – Hamed, Elneny – Salah, Said, Trezeguet – Mohsen La Russie déjà presque qualifiée

Deux victoires en deux matchs, huit buts marqués, un seul encaissé. Tout va bien pour les Russes. Loin d’être considérés comme les poids lourds de leur groupe avant le début de la Coupe du monde, les protégés de Stanislav Cherchesov sont aujourd’hui idéalement placés pour terminer à la première place. Après leur victoire inaugurale face à l’Arabie saoudite (5-0), ils passaient un test bien plus sérieux ce mardi face à l’Egypte de Mohamed Salah, de retour dans le onze de départ. Ils ont passé cet examen avec brio avec un succès 3-1 à la clé. Accrochés à la pause, ils ont fait la différence dès le retour des vestiaires sur un but contre son camp d’Ahmed Fathi (47e) avant que Denis Cheryshev (59e) et Artem Dzyuba (62e) n’alourdissent la marque. Salah a réduit l’écart à la 73e, sur penalty. Avec six points, la Russie a fait un grand pas vers les huitièmes de finale. Elle a trois unités d’avance sur l’Uruguay, qui affronte mercredi l’Arabie saoudite, qui ne compte aucun point. Zéro pointé également pour les Saoudiens. La Russie défiera l’Uruguay lors de la dernière journée, alors que l’Egypte fera face à l’Arabie saoudite.

Cheryshev confirme

La belle histoire de ce début de Coupe du monde se poursuit. Il y a une semaine, contre l’Arabie saoudite, Denis Cheryshev avait profité de la blessure d’Alan Dzagoev pour entrer en jeu après 24 minutes de jeu et claquer un doublé. Titulaire ce mardi, le milieu de Villarreal a confirmé sa bonne forme du moment. Après avoir tenté sa chance des 20 mètres en première période, l’ancien du Real Madrid a trouvé la faille à l’heure de jeu d’une frappe de près après un beau travail de Mario Fernandes côté droit. Avec désormais trois buts au compteur, il rejoint Cristiano Ronaldo, auteur d’un triplé face à l’Espagne lors de l’entrée en lice du Portugal, en tête du classement des buteurs. Pas mal pour un joueur qui n’a marqué qu’à deux reprises en Liga lors de ses deux dernières à saisons à Villarreal et dont la place en Russie était encore loin d’être assurée il y a quelques semaines. «Je me suis senti déjà heureux quand j’ai su que je serai dans les 23», confiait-il en conférence de presse après le premier match. On se doute que son bonheur a encore passé un cap.

Salah de retour et buteur, mais ça ne suffit pas

Son retour était attendu par tout un peuple. Blessé dans un contact aux allures de prise de judo avec Sergio Ramos lors de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid le 26 mai dernier, qu’il avait quittée blessé et en pleurs, Mohamed Salah a rejoué. Aligné d’entrée à la droite de l’attaque des Pharaons.