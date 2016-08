La sagesse et l’hésitation

Dans la prochaine Loi des finances 2017, il n’y en aura que pour l’économie nationale qu’il faut sortir de la dépendance aux hydrocarbures, et un commerce international dont il faut inverser la logique. En d’autres termes, l’Etat lance un message qu’il voudrait clair à l’endroit de la société: la rente n’est plus de mise. Désormais, l’Algérien doit mériter son niveau de vie. Il ne doit plus compter sur l’Etat pour améliorer ses conditions de vie. Il doit travailler, produire de la valeur ajoutée et c’est l’addition de toutes les «valeurs ajoutées» de chacun qui donnera à cette société les leviers d’une vie meilleure.

Vu sous cet angle, on ne peut qu’applaudir les initiatives du gouvernement, même si elles paraissent impopulaires. Seulement voilà, il ne suffit pas de fermer les vannes de la rente pour se donner bonne conscience et brandir «l’étendard» de l’impopularité, comme une preuve de bonne gouvernance. Il faut dire, à ce propos, que les dernières mesures prises dans le cadre de la Loi de finances complémentaire 2015 et la loi des Finances 2016, pêchent par une certaine inconsistance. Les déficits sont restés au même niveau et la consommation n’a pas diminué, même si au passage, l’on se «félicite» de la baisse drastique de la facture d’importation de véhicules.

Il faut dire que dans les initiatives prises par l’exécutif, il y a certes beaucoup de sagesse, mais il y a également de l’hésitation qui pourrait coûter assez cher à l’économie nationale, si les choses ne sont pas prises à bras le corps. Il s’agit, en effet, de sortir le pays de la crise économique sans en créer une autre sociale, mais encore faut-il user d’un discours limpide en direction de la majorité des Algériens. Cela passe par des mesures visibles et mesurables contre les barons de l’import-import qui ont, faut-il le préciser, détruit des pans entiers de l’économie nationale. La classe moyenne comprendrait certainement qu’il faille serrer les vis de la filière d’importation de véhicules, mais il ne suffit pas de s’arrêter en si bon chemin, sinon les dégâts collatéraux de l’offensive des pouvoirs publics, sur le terrain du commerce extérieur, donneraient des résultats contraires à ceux escomptés.

Par Smaïl Daoudi