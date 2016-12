<span style='text-decoration: underline;'>Cherté des fruits et légumes</span>:<br><span style='color:red;'>La sardine à 800 DA le kilo</span>

Depuis l’annonce de la nouvelle loi de finances, les commerçants, sans prendre en considération le mode de vie des citoyens, ont augmenté les prix des denrées alimentaires que ce soit chez le commerçant du coin ou bien chez les vendeurs de fruits et légumes.

Il a suffit d’une virée du côté du marché communal quotidien situé au centre-ville, pour constater de visu, l’augmentation des prix des produits en tous genres. En effet, pratiquement toute la mercuriale a subi une montée vertigineuse depuis plusieurs jours, au niveau des marchés de la ville d’Oran, dont la flambée des fruits et légumes. Une situation devenue infernale pour les ménagères, notamment les petites bourses. Il est vrai que certains citoyens ne s’intéressent pas aux prix affichés et consomment sans modération.

Mais ce n’est pas le cas, pour les petits fonctionnaires, surtout ceux à faible revenu qui dénoncent l’abus des commerçants, de par ces prix excessifs. En effet, la pomme de terre qui est utilisée pratiquement par toutes les mamans, était exposée la semaine dernière au niveau du marché de la Bastille à 40 DA le kilo, on la retrouve à 55 DA pour la blanche et 60 DA pour la rouge, la tomate est exposée entre 80 et 100 DA le kilo, les oignons à 5O DA, les choux fleurs à 140 DA, les aubergines à 120 DA, les haricots verts à 300 DA, la carotte à 80 DA, le navet à 100 DA, la courgette à 240 DA, les artichauts à 70 DA, les oranges, alors que c’est la saison des agrumes, sont exposées entre 120 et 230 DA le kilo, selon la qualité. Quant à la viande rouge, elle est inabordable car, à 1800 DA le kilo, le poulet lui, il bat de l’aile, puisqu’il est proposé à 500 DA en détail et 450 DA le poulet complet.

Du côté du poisson, il ne faut pas s’aventurer car, la crevette vacille entre 2800DA et 3800DA le kilo, le faux merlan à 1400 DA le kilo, la bonite à 900 DA. Quant à la sardine, elle est devenue la reine chez le poissonnier, car, elle est proposée à 800 DA, les anchois 500 DA le kilo. Il est à se demander, comment un fonctionnaire qui ne perçoit même pas le SMIC, va terminer le mois.

